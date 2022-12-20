Футболистка сборной России обматерила Путина и Лукашенко

«Вы — уе**и, вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто «токсичные», вы еб***е фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по заслугам. Потому что добро всегда побеждает зло. К черту путлера, к черту войну», — написала Надежда Карпова в Instagram.