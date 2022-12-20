Надежда Карпова, футболистка «Эспаньола» и сборной России, не скрывает своих настроений и в этот раз резко высказалась о встрече Путина с Лукашенко.
Футболистка сборной России обматерила Путина и Лукашенко
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Футболистка сборной России обматерила Путина и Лукашенко
В своем инстаграме она опубликовала reels, в котором написала:
«Вы — уе**и, вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто «токсичные», вы еб***е фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по заслугам. Потому что добро всегда побеждает зло. К черту путлера, к черту войну», — написала Надежда Карпова в Instagram.
27-летняя Надежда Карпова — первая в истории профессиональная российская спортсменка, сделавшая каминг-аут.