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Футболистка сборной России обматерила Путина и Лукашенко

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rus.postimees.ee
Футболистка сборной России обматерила Путина и Лукашенко
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Лукашенко и Путин, 19.12.2022.
Лукашенко и Путин, 19.12.2022. Фото: sputnik

Надежда Карпова, футболистка «Эспаньола» и сборной России, не скрывает своих настроений и в этот раз резко высказалась о встрече Путина с Лукашенко.

В своем инстаграме она опубликовала reels, в котором написала:

«Вы — уе**и, вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто «токсичные», вы еб***е фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по заслугам. Потому что добро всегда побеждает зло. К черту путлера, к черту войну», — написала Надежда Карпова в Instagram.

Футболистка Надежда Карпова резко высказалась о встрече Путина и Лукашенко.
Футболистка Надежда Карпова резко высказалась о встрече Путина и Лукашенко. Фото: Instagram

27-летняя Надежда Карпова — первая в истории профессиональная российская спортсменка, сделавшая каминг-аут.

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