Центральный Банк предупреждает: государство слишком оптимистично смотрит на поступления очередного бюджета

Государственный бюджет на 2023 год подготовлен исходя из того, что номинальный дефицит составит 3,9 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако согласно прогнозу, опубликованному Банком Эстонии во вторник, дефицит составит 4,6 процента, что значительно увеличит расходы государства на выплату по кредитам в будущем.

По словам Каттай, видение центрального банка отличается от видения Министерства финансов именно с точки зрения налоговых поступлений. «Дефицит бюджета – это состояние ВВП, и перспективы ВВП, как мы знаем, тоже могут быть разными. В последнее время оценки номинального ВВП Министерством финансов и центральным банком несколько различаются. Что касается расходной части, то при составлении наших прогнозов мы по сути использовали те же допущения, которые само правительство предусмотрело и запланировало в государственном бюджете, показатель сбалансированности бюджета исходит в первую очередь из того, каково видение доходов», – Каттай пояснил на пресс-конференции.

Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) также заявила на пресс-конференции правительства в прошлый четверг, что баланс государственного бюджета в следующем году вызывает серьезную озабоченность, и страна должна попытаться удержать дефицит ниже 3-процентного предела, установленного Европейским Союзом.

В бюджете эстонского государства на 2023 год прогнозируется структурный дефицит в размере 2,6 процента, но номинальный дефицит в размере 3,9 процента, что превышает разрешенный Евросоюзом.