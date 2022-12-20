В Вильянди на улице Пяхкли в ночь на вторник обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным данным она могла упасть с лестницы.
Неудачное падение или жестокая ссора? В Вильяндимаа погибла пожилая женщина
Неудачное падение или жестокая ссора? В Вильяндимаа погибла пожилая женщина
В ночь на 20 декабря на улицу Пяхкли в Вильянди вызвали полицию. На месте было обнаружено тело 67-летней женщины.
«Предварительные собранные вещественные доказательства указывают на то, что женщина могла упасть с лестниц», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.
По его словам, полиция возбудила уголовное дело, чтобы установить роль позвонившего в Центр тревоги 61-летнего нетрезвого мужа погибшей и выяснить, мог ли он совершить преступление.
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