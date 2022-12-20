Неудачное падение или жестокая ссора? В Вильяндимаа погибла пожилая женщина

В ночь на 20 декабря на улицу Пяхкли в Вильянди вызвали полицию. На месте было обнаружено тело 67-летней женщины.

«Предварительные собранные вещественные доказательства указывают на то, что женщина могла упасть с лестниц», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.