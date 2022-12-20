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Неудачное падение или жестокая ссора? В Вильяндимаа погибла пожилая женщина

rus.postimees.ee
Неудачное падение или жестокая ссора? В Вильяндимаа погибла пожилая женщина
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Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В Вильянди на улице Пяхкли в ночь на вторник обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным данным она могла упасть с лестницы.

В ночь на 20 декабря на улицу Пяхкли в Вильянди вызвали полицию. На месте было обнаружено тело 67-летней женщины.

«Предварительные собранные вещественные доказательства указывают на то, что женщина могла упасть с лестниц», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

По его словам, полиция возбудила уголовное дело, чтобы установить роль позвонившего в Центр тревоги 61-летнего нетрезвого мужа погибшей и выяснить, мог ли он совершить преступление.

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