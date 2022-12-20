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Ссора закончилась смертью: в Вильяндимаа погибла пожилая женщина

rus.postimees.ee
Ссора закончилась смертью: в Вильяндимаа погибла пожилая женщина
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Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Вильянди на улице Пяхкли обнаружили тело пожилой женщины. В качестве подозреваемого полиция задержала ее нетрезвого мужа.

В ночь на 20 декабря на улицу Пяхкли в Вильянди вызвали полицию. На месте было обнаружено тело 67-летней женщины.

Полиция задержала подозревающегося в совершении преступления 61-летнего пьяного мужа погибшей. Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция начала производство.

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