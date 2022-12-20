Эксперты по недвижимости: 2022 год был переломным

Во время весенне-летнего периода многие строительные предприятия столкнулись с ситуацией, когда озвучить заказчику цену строительства было практически невозможно. Кроме того, в случае новых зданий было невозможно и установить цену аренды. По словам экспертов, действующих на рынке уже много лет, раньше такой ситуации не возникало никогда.

Весной рынок очень быстро среагировал на необходимость найти решение для размещения беженцев, которые приехали в Эстонию, спасаясь от войны. С помощью специально предназначенного для военных беженцев из Украины портала по недвижимости, который был создан при сотрудничестве между Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования, уже в течение первых двух месяцев найти для себя жилье смогли более 700 беженцев. «Портал по-прежнему активен – в настоящее время на нем размещено 137 активных предложений по аренде жилья по всей Эстонии, и в случае 39 таких предложений аренда предлагается бесплатно», – отметил Уйбомяэ.

На местный строительный рынок повлияло и возвращение приехавшей ранее в Эстонию из Украины рабочей силы на родину. «Весной многие мужчины уехали обратно в Украину, чтобы защищать свою страну, в результате чего строительные предприятия столкнулись с нехваткой рабочих рук», – добавил Плесковски.

Первоначальный шок от войны на некоторое время приостановил заключение сделок, однако за этим последовало быстрое оживление рынка и продолжение роста цен. «Тем не менее, такой рост продолжался всего лишь несколько месяцев. Осенью энергетический кризис, быстрый рост ставки Euribor и инфляция лишили людей чувства уверенности. Рост экономики замедлился, и количество сделок с недвижимостью резко уменьшилось, что, в свою очередь, отрицательно повлияло и на рынок новых девелоперских объектов», – добавил Вяхи.

В качестве контраста Вяхи привел рынок аренды, который под влиянием волны беженцев резко активизировался. «Такого давления на рынок аренды в Эстонии никогда раньше не было», – добавил Вяхи.