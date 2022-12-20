По словам члена правления Domus Kinnisvara Рандо Ванавески, партнера RE Kinnisvara Анди Плесковски, аналитика Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи и исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, 2022 год был переломным годом, в течение которого рынок недвижимости сотрясали война и энергетический кризис, а сохранявшаяся годами стабильная структура спроса и предложения начала меняться.
Эксперты по недвижимости: 2022 год был переломным
В течение последних 12 месяцев наблюдали целый ряд турбулентностей – этот период прошел под знаком как войны в Украине, вызвавшей цепную реакцию, непосредственно затронувшую сектор недвижимости и строительства, так и энергетического кризиса. «В этом году цепочки поставок, которые только начали восстанавливаться от коронакризиса, подверглись новому удару, в результате чего цены на строительные материалы взлетели до невиданных высот. Некоторые товары и вовсе стали недоступными, в результате чего строительным предприятиям пришлось искать новые рынки, с которых можно было бы осуществлять поставки», – сказал Плесковски.
В начале 2022 года впервые за более чем десять лет снизилось количество продающихся объектов недвижимости – в январе количество предлагаемых потенциальным покупателям в Харьюмаа квартир было более чем в два раза меньше, чем, например, три года назад, и более чем в четыре раза меньше, чем в 2008 году. «Однако начиная с января ситуация стала меняться, и количество предложений по продаже снова стало расти. Сегодня на рынке в Харьюмаа количество предлагаемых квартир в два раза больше, чем в начале года», – пояснил Ванавески.
По словам Уйбомяэ, количество предложений по продаже подтверждается и статистикой портала. «Количество всех объявлений по сравнению с предыдущим годом выросло на одну пятую. Среди разместивших объявления лиц больше всего добавилось собственников недвижимости, которых в этом году было на 20 процентов больше, чем в прошлом, – добавил он. – Что касается объектов недвижимости, то прежде всего увеличилась доля частей домов, а также квартир».
Во время весенне-летнего периода многие строительные предприятия столкнулись с ситуацией, когда озвучить заказчику цену строительства было практически невозможно. Кроме того, в случае новых зданий было невозможно и установить цену аренды. По словам экспертов, действующих на рынке уже много лет, раньше такой ситуации не возникало никогда.
Весной рынок очень быстро среагировал на необходимость найти решение для размещения беженцев, которые приехали в Эстонию, спасаясь от войны. С помощью специально предназначенного для военных беженцев из Украины портала по недвижимости, который был создан при сотрудничестве между Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования, уже в течение первых двух месяцев найти для себя жилье смогли более 700 беженцев. «Портал по-прежнему активен – в настоящее время на нем размещено 137 активных предложений по аренде жилья по всей Эстонии, и в случае 39 таких предложений аренда предлагается бесплатно», – отметил Уйбомяэ.
На местный строительный рынок повлияло и возвращение приехавшей ранее в Эстонию из Украины рабочей силы на родину. «Весной многие мужчины уехали обратно в Украину, чтобы защищать свою страну, в результате чего строительные предприятия столкнулись с нехваткой рабочих рук», – добавил Плесковски.
Первоначальный шок от войны на некоторое время приостановил заключение сделок, однако за этим последовало быстрое оживление рынка и продолжение роста цен. «Тем не менее, такой рост продолжался всего лишь несколько месяцев. Осенью энергетический кризис, быстрый рост ставки Euribor и инфляция лишили людей чувства уверенности. Рост экономики замедлился, и количество сделок с недвижимостью резко уменьшилось, что, в свою очередь, отрицательно повлияло и на рынок новых девелоперских объектов», – добавил Вяхи.
В качестве контраста Вяхи привел рынок аренды, который под влиянием волны беженцев резко активизировался. «Такого давления на рынок аренды в Эстонии никогда раньше не было», – добавил Вяхи.
Помимо частных потребителей быстро выросшие цены на энергию нанесли серьезный удар и по предприятиям, так как потребление энергии образует значительную часть их общих расходов. В 2023 году в Таллинне будет построено меньше всего новых коммерческих площадей по сравнению с предыдущими годами. «Объем сравним с началом последовавшего за коронавирусным кризисом 2021 года, когда на рынке появилось меньше всего новых коммерческих площадей за последние шесть лет», - отметил Плесковски.