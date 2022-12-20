Bloomberg: решение ЕС о потолке цен на газ может усилить энергетический кризис

«Потолок цен на газ, без тесно связанного с ним ограничения на спрос, лишь будет способствовать его потреблению, ухудшая ситуацию с нехваткой его поставок в Европу, говорится в докладе аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc.», – передает агентство.

В результате, при худшем сценарии, правительствам разных стран придется нормировать потребление газа.

В свою очередь министр энергетики Алжира – третьего по величине поставщика газа в Европу – Мухаммед Аркаб во вторник заявил, что ограничения цен дестабилизирует рынок. По его словам, открытые, прозрачные, неограниченные и равные для всех газовые рынки – это более чем оправданная вещь.

По данным Bloomberg, в газовой отрасли уже предупредили, что поставщики могут предпочесть поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, а не в Европу, если цены в азиатских странах окажутся выше, чем в европейских в связи с потолком цен. При этом на обстановку может повлиять экономическая активность в Китае, власти которого ослабляют ограничения против COVID-19.

«Возможность Китая трансформировать свое развитие - это важная неизвестная переменная», – заявил глава отдела продаж в компании Vattenfall Energy Trading GmbH Фрэнк ван Доорн.