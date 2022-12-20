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Водителя выбросило через окно: в Латвии в ДТП попал микроавтобус Omniva

rus.tvnet.lv
Водителя выбросило через окно: в Латвии в ДТП попал микроавтобус Omniva
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Место столкновения микроавтобуса компании Omniva с другим автомобилем
Место столкновения микроавтобуса компании Omniva с другим автомобилем Фото: Скриншот из видео

В Латвии в Талсинском крае произошло ДТП, есть пострадавший. Причиной аварии стала не скользкая дорога, а отсутствие дорожного знака, а также невнимательность водителей, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой  Degpunktā.

На перекрестке в волости Лайдзес произошло столкновение двух микроавтобусов, один из которых принадлежал компании по доставке посылок Omniva. Один водитель был обнаружен под транспортным средством и доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудник компании Omniva испытал шок, его автомобиль находится в кювете. Мужчина поделился своими ощущениями и рассказал о нюансах, которые он зафиксировал перед сильным ударом.

Он ехал по главной дороге: «Эта машина выехала со стороны. Я заметил ее в последний момент. Там нет знака, но он должен был уступить мне дорогу».

Водитель добавляет, что другой шофер, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом свидетельствует тот факт, что мужчину выбросило через одно из окон автомобиля.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, но велика вероятность, что указаниям дорожных знаков не следовал водитель, который сейчас находится в больнице.

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