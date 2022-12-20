Научный совет продолжит консультировать Министерство социальных дел

Цель заключается в том, чтобы предоставить сектору здравоохранения министерства экспертную информацию в кризисных ситуациях и принимать научно обоснованные решения. Изменений в составе и количестве членов Научного совета не произошло, передала BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

Руководитель Научного совета профессор Тойво Майметс отметил, что в него вошли лучшие специалисты, которые благодаря хорошему междисциплинарному сотрудничеству, налаженному в течение года, способны быстро собрать и осмыслить большое количество научной информации. «Каждый ученый хочет прийти на помощь своему народу, когда это нужно, а это особенно необходимо в условиях таких кризисов. Поскольку пандемия COVID-19 в мире далека от завершения, а волна РСВ-вирусов и гриппа набирает обороты, совершенно естественно, что научный совет продолжит сотрудничество, которое до сих пор было весьма успешным», – пояснил профессор Майметс.

По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, начиная с лета на министерство возложена ответственность за общегосударственное стратегическое управление кризисом COVID-19. Поэтому то, что Научный совет станет плотнее сотрудничать с антикризисной группой Министерства социальных дел, является логичным шагом.

«У нас сложилось очень содержательное сотрудничество с Научным советом, с которым мы общаемся еженедельно. Специалисты регулярно предоставляют нам новые исследования и информацию о COVID-19», – сказала доктор Аласепп. – «Мы получаем быстрые и высококвалифицированные ответы на вопросы, возникающие в связи с управлением кризисом COVID-19. Круг вопросов довольно широк – от исследования эффективности масок до завершения массового ПЦР-тестирования групп риска. Сотрудничество ученых и политиков в принятии решений, имеющих большое влияние на общество, является адеквартным и современным шагом. Приятно осознавать, что в условиях глобальной пандемии мы опираемся на лучшие знания, и на этом фоне развивается и поощряется наука. В результате мы действуем разумнее и проворнее, чем вирус, так что мы точно победим в этом сражении».