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Научный совет продолжит консультировать Министерство социальных дел

BNS
Научный совет продолжит консультировать Министерство социальных дел
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Тойво Майметс.
Тойво Майметс. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Научный совет, функционирующий в этом году при Госканцелярии, будет до конца следующего года предлагать основанные на фактических данных рекомендации группе по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения при Министерстве социальных дел.

Цель заключается в том, чтобы предоставить сектору здравоохранения министерства экспертную информацию в кризисных ситуациях и принимать научно обоснованные решения. Изменений в составе и количестве членов Научного совета не произошло, передала BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

Руководитель Научного совета профессор Тойво Майметс отметил, что в него вошли лучшие специалисты, которые благодаря хорошему междисциплинарному сотрудничеству, налаженному в течение года, способны быстро собрать и осмыслить большое количество научной информации. «Каждый ученый хочет прийти на помощь своему народу, когда это нужно, а это особенно необходимо в условиях таких кризисов. Поскольку пандемия COVID-19 в мире далека от завершения, а волна РСВ-вирусов и гриппа набирает обороты, совершенно естественно, что научный совет продолжит сотрудничество, которое до сих пор было весьма успешным», – пояснил профессор Майметс.

По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, начиная с лета на министерство возложена ответственность за общегосударственное стратегическое управление кризисом COVID-19. Поэтому то, что Научный совет станет плотнее сотрудничать с антикризисной группой Министерства социальных дел, является логичным шагом.

«У нас сложилось очень содержательное сотрудничество с Научным советом, с которым мы общаемся еженедельно. Специалисты регулярно предоставляют нам новые исследования и информацию о COVID-19», – сказала доктор Аласепп. – «Мы получаем быстрые и высококвалифицированные ответы на вопросы, возникающие в связи с управлением кризисом COVID-19. Круг вопросов довольно широк – от исследования эффективности масок до завершения массового ПЦР-тестирования групп риска. Сотрудничество ученых и политиков в принятии решений, имеющих большое влияние на общество, является адеквартным и современным шагом. Приятно осознавать, что в условиях глобальной пандемии мы опираемся на лучшие знания, и на этом фоне развивается и поощряется наука. В результате мы действуем разумнее и проворнее, чем вирус, так что мы точно победим в этом сражении».

Руководителем Научного совета является профессор молекулярной биологии Тартуского университета Тойво Майметс. Члены совета: доктор Яанус Харро, профессор психофизиологии Тартуского университета, профессор коммуникационных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм, профессор семейной медицины Тартуского университета доктор Рут Калда, профессор молекулярной биологии Тартуского университета Пярт Петерсон, адъюнкт-профессор вирусологии Маргус Варьяк и заведующий и главврач отделения инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы доктор Майт Альтметс. Совет вправе привлекать к своей работе экспертов и представителей заинтересованных групп, а также создавать рабочие группы для решения отдельных вопросов.

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