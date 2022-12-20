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Ущерб – 80 000 евро: из библиотеки Тартуского университета украли редкие книги

Райму Хансон
Ущерб – 80 000 евро: из библиотеки Тартуского университета украли редкие книги
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Читальный зал редких книг и рукописей Rara.
Читальный зал редких книг и рукописей Rara. Фото: Raimu Hanson

Из отдела рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета пропали восемь чрезвычайно ценных печатных изданий, их общая стоимость может достигать 80 000 евро. 

Прокурор Лыунаского округа Катрин Линдпере подтвердила Tartu Postimees, что заявление о краже книг поступило в полицию в сентябре этого года. Ведется уголовное производство.

В апреле двое неизвестных посетили читальный зал рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета и «читали» различные редкие издания, которые якобы нужны были неизвестным для исследований. Позже в библиотеке обнаружили пропажу восьми изданий. По предварительной оценке, ущерб учреждению составил около 76 000 евро.

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