Из отдела рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета пропали восемь чрезвычайно ценных печатных изданий, их общая стоимость может достигать 80 000 евро.
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Ущерб – 80 000 евро: из библиотеки Тартуского университета украли редкие книги
Ущерб – 80 000 евро: из библиотеки Тартуского университета украли редкие книги
Прокурор Лыунаского округа Катрин Линдпере подтвердила Tartu Postimees, что заявление о краже книг поступило в полицию в сентябре этого года. Ведется уголовное производство.