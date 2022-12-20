Ущерб – 80 000 евро: из библиотеки Тартуского университета украли редкие книги

Прокурор Лыунаского округа Катрин Линдпере подтвердила Tartu Postimees, что заявление о краже книг поступило в полицию в сентябре этого года. Ведется уголовное производство.

В апреле двое неизвестных посетили читальный зал рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета и «читали» различные редкие издания, которые якобы нужны были неизвестным для исследований. Позже в библиотеке обнаружили пропажу восьми изданий. По предварительной оценке, ущерб учреждению составил около 76 000 евро.