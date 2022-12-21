ПАДЕНИЕ ГОДА ⟩ Михаил Стальнухин: изгнанник из политики, которого не ждут в образовании

В начале сентября Михаил Стальнухин оказался в центре крупного скандала, вызванного появлением в интернете короткого видеоролика с его участием. В этом видео Стальнухин говорил, что считает всех, кто сносит памятники советским солдатам, фашистами, и не делает исключений для членов правительства Эстонии и премьер-министра Каи Каллас. Официальной идеологией Эстонии он назвал «поддержку нацизма». Главным поводом для гневных слов депутата-центриста послужило удаление из публичного пространства танка-памятника в Нарве.

Нулевую толерантность к такому поведению Стальнухина проявили не только его политические оппоненты из других партий, но и однопартийцы. Правление центристов указало ему на «партийную дверь», а главный центрист Юри Ратас сказал журналистам, что Эстония - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свои мысли и высказывания, но Стальнухин сделал не просто неуместное, а опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии.

После своего исключения из партии Стальнухин объявил, что уходить из Рийгикогу не собирается и будет впредь голосовать по собственной совести. Также он исключил возможность своего вступления в другую партию. В ряде интервью он допустил свое возвращение к профессии учителя, при этом ряд директоров школ в Ида-Вирумаа и Таллинне в комментариях для прессы сказали, что исключают возможность нанять Стальнухина на работу.

При большом желании Стальнухин может баллотироваться на мартовских выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, чтобы насолить изгнавшим его бывшим однопартийцам, в частности Яне Тоом, с которой у него прохладные отношения. Но на личный мандат кандидату-одиночке голосов может не хватить.

Итог истории таков: общественность и политическая элита прочертили универсальную красную черту, заступая за которую общественный деятель выпадает из большой игры.