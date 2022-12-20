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Суд оправдал сотрудников Центра регистров и инфосистем, обвинявшихся в получении взяток

BNS
Суд оправдал сотрудников Центра регистров и инфосистем, обвинявшихся в получении взяток
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Харьюский уездный суд.
Харьюский уездный суд. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Харьюский уездный суд во вторник вынес оправдательный приговор по уголовному делу, в рамках которого сотрудники Центра регистров и инфосистем (RIK) обвинялись в получении взяток и нарушении правил проведения госпоставок во время тендера по закупке компьютеров для госучреждений, сообщает BNS.

Суд оправдал руководителя службы управления компьютерными рабочими местами RIK Янека Ноздренко и заведующего отделом инфраструктур Роме Митта, главу Green IT OÜ Марго Луберга и главу AS ATEA Руслана Щебрюка. В отношении Маргуса Нурка производство прекратили в связи с истечением срока давности. Ранее суд в 2021 году прекратил производство в отношении Green IT и ATEA AS из соображений целесообразности.

Суд также удовлетворил ходатайства о компенсации всем обвиняемым судебных издержек, таким образом, государство в общей сложности должно выплатить в их пользу около 165 000 евро.

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