Суд оправдал сотрудников Центра регистров и инфосистем, обвинявшихся в получении взяток

Харьюский уездный суд во вторник вынес оправдательный приговор по уголовному делу, в рамках которого сотрудники Центра регистров и инфосистем (RIK) обвинялись в получении взяток и нарушении правил проведения госпоставок во время тендера по закупке компьютеров для госучреждений, сообщает BNS.