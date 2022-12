Суд оправдал сотрудников Центра регистров и инфосистем, обвинявшихся в получении взяток

Суд оправдал руководителя службы управления компьютерными рабочими местами RIK Янека Ноздренко и заведующего отделом инфраструктур Роме Митта, главу Green IT OÜ Марго Луберга и главу AS ATEA Руслана Щебрюка. В отношении Маргуса Нурка производство прекратили в связи с истечением срока давности. Ранее суд в 2021 году прекратил производство в отношении Green IT и ATEA AS из соображений целесообразности.