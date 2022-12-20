ВИДЕО ⟩ Неизвестные закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами

Первоначально информация об этом появилась в Telegram-канале «Опер пишет», где было прикреплено и видео произошедшего. «В ответ на недружественные действия», – так цель акции описывалась в сообщении. В Telegram-канеле говорится, что атаки совершались и ранее. Якобы люди даже забрасывали финское консульство камнями.

Из Telegram информация разошлась в российские СМИ. Об этом рассказал, например, Московский комсомолец. Согласно новостному сайту MSK1.RU, столичное МВД не в курсе произошедшего.

В посольстве призвали обратиться за комментариями в министерство иностранных дел. В МИД подтвердили Yle факт нападения. «Сегодня около 12 часов по московскому времени во двор посольства Финляндии в Москве были брошены кувалды. Этот акт не нанес ущерба посольству и сотрудникам», – говорится в ответе МИД.

Кувалда стала своего рода неофициальным символом ЧВК «Вагнер» после того, как в интернете появилось видео казни бывшего наемника ЧВК. Мужчина попал в украинский плен, где стал знаменитостью. Он раздавал критикующие Россию интервью в украинских и международных СМИ. После этого он стал частью обмена пленными между РФ и Украиной.