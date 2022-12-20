На территорию Латвии протолкнули носилки с афганцем, позже он скончался

Позже в больнице Резекне один из граждан Афганистана скончался, пишет RUS TVNET.

В понедельник в ходе мониторинга границы неподалеку от государственной границы с белорусской стороны были замечены две группы лиц, одна из которых перемещала лежащего на самодельных носилках человека.

В целях предотвращения возможного незаконного пересечения государственной границы пограничники отправились на место происшествия и стали очевидцами того, как один из потенциальных нарушителей границы буквально протолкнул человека на территорию Латвии через ранее сделанное повреждение во временном ограждении, а сам вернулся в Беларусь. Через некоторое время тем же путем на территорию Латвии попал еще один человек.

В ходе предварительного осмотра и допроса указанных лиц пограничники установили, что у людей имеются признаки обморожения, а также они не смогли ответить ни на один из заданных вопросов.

Немедленно была вызвана бригада Неотложной медицинской помощи, а для того, чтобы ускорить оказание медицинской помощи, пограничники доставили двух пострадавших на снегоходах к месту прибытия бригады медиков.

Оба человека были немедленно доставлены в Резекненскую больницу. Один из пострадавших с сильным переохлаждением впоследствии скончался. «Подобное зверство со стороны иммигрантов и белорусских властей категорически неприемлемо», – сказано в заявлении погранохраны.