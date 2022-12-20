На этой неделе пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах.
Не пугайтесь: истребители НАТО совершат полеты на малых высотах
Полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) пройдут 19, 20 и 24 декабря в зонах полетов на малых высотах Южной и Центральной Эстонии с 10:00 до 14:00. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными хуторами, но все же по возможности будут стараться избегать жилых районов.
Государства-члены НАТО выделили определенные участки своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая полеты на малых высотах.
Тренировки на малых высотах проводятся в соответствии с законодательством Эстонии и по согласованию с Транспортным департаментом и Lennuliiklustenindus AS.
Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.