Не пугайтесь: истребители НАТО совершат полеты на малых высотах

Полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) пройдут 19, 20 и 24 декабря в зонах полетов на малых высотах Южной и Центральной Эстонии с 10:00 до 14:00. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными хуторами, но все же по возможности будут стараться избегать жилых районов.