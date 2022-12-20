«Мы набираем воду из луж»: перехваченные разговоры российских солдат раскрывают реальную ситуацию на поле боя

«Никто не дает нам поесть, мама», - жаловался мужчина. «Наши запасы - дерьмо, если честно. Мы набираем воду из луж, процеживаем ее и пьем».

За два дня до того, как Андрей позвонил матери, российские войска начали атаковать украинские позиции фосфорными боеприпасами. Но это не изменило ход событий.