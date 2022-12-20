В районе города Лиман 8 ноября российский солдат Андрей решил не подчиняться приказу начальства и позвонил матери с незарегистрированного мобильного телефона.
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«Мы набираем воду из луж»: перехваченные разговоры российских солдат раскрывают реальную ситуацию на поле боя
«Мы набираем воду из луж»: перехваченные разговоры российских солдат раскрывают реальную ситуацию на поле боя
«Никто не дает нам поесть, мама», - жаловался мужчина. «Наши запасы - дерьмо, если честно. Мы набираем воду из луж, процеживаем ее и пьем».
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