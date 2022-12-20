Печальные результаты полицейской контрольной закупки: в трех из четырех магазинах несовершеннолетним продали алкоголь

В трех из четырех магазинах перед продажей алкоголя у несовершеннолетних не проверяли, достигли ли они необходимого возраста.

По заявлению пресс-службы Идаской префектуры, правоохранители и в дальнейшем продолжат контрольные операции. Тем не менее, для магазинов волости Тойла в сотрудничестве с местным самоуправлением организуются информационные дни, чтобы избежать нарушений в будущем.

«Цель тестовых покупок не в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности, а в том, чтобы обратить внимание коммерсантов и продавцов на закон и добиться, чтобы при покупке алкоголя всегда проверялся возраст покупателя», - заявили в Идаской префектуре.

«В Законе об алкоголе четко прописано, что при передаче алкогольного напитка продавец должен установить возраст покупателя на основании документа, удостоверяющего личность. Возраст не нужно устанавливать только в том случае, если покупатель явно достиг совершеннолетия или известен продавцу».