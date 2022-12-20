Сообщения о новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) на юго-востоке страны и в Ляэне-Вирумаа указывают на то, что заболевание вновь угрожает всей Эстонии, сообщает Общество охотников Эстонии (EJS).
Африканская чума свиней вновь активно распространяется по Эстонии
По словам исполнительного директора EJS Тыниса Кортса, ситуация с АЧС стала хуже. «Шесть случаев активного вируса за неделю в Северной и Южной Эстонии - это довольно много. В Латвии ситуация еще хуже, там было 37 позитивных случаев за неделю, в том числе и довольно близко к границе с Эстонией. Ветеринары и общество охотников просят охотников Юго-Восточной Эстонии и Вирумаа по возможности интенсивнее охотиться на диких кабанов, разумеется, с учетом местных снежных условий, и действуя так, чтобы не подвергать собак опасности», - сказал Кортс.
По сообщению общества охотников, на прошлой неделе вирус АЧС выявили у двух застреленных диких кабанов и одного найденного мертвым в Пылвамаа; в Ида-Вирумаа у одного погибшего в ДТП дикого кабана обнаружили вирус и антитела, а у второго антитела; антитела нашли у одного застреленного в Тартумаа дикого кабана, а вирус - у двух застреленных в Ляэне-Вирумаа особей.