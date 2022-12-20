Африканская чума свиней вновь активно распространяется по Эстонии

По словам исполнительного директора EJS Тыниса Кортса, ситуация с АЧС стала хуже. «Шесть случаев активного вируса за неделю в Северной и Южной Эстонии - это довольно много. В Латвии ситуация еще хуже, там было 37 позитивных случаев за неделю, в том числе и довольно близко к границе с Эстонией. Ветеринары и общество охотников просят охотников Юго-Восточной Эстонии и Вирумаа по возможности интенсивнее охотиться на диких кабанов, разумеется, с учетом местных снежных условий, и действуя так, чтобы не подвергать собак опасности», - сказал Кортс.