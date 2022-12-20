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Ледяной дождь усложнил дорожные условия

rus.postimees.ee
Ледяной дождь усложнил дорожные условия
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Авария. Снимок иллюстративный.
Авария. Снимок иллюстративный. Фото: Kaspar Pokk/Kanal 2

Ледяной дождь, обрушившийся сегодня на Эстонию, сильно усложнил дорожные условия и в южной Эстонии, такая же ситуация и в северной Латвии.

Например в Валга улицы настолько скользкие, что иногда по тротуарам трудно передвигаться, а транспорт может скользить. По данным метеослужбы, около 18:00 в Выру также прошел ледяной дождь.

Согласно прогнозу погоды, ночью с моря прибудет новая порция дождевых облаков, которые быстро распространятся с островов на восток континента, в восточной Эстонии будет мокрый снег, снег и ледяной дождь. Температура воздуха -4..+1 в Восточной Эстонии, 0..+5°C в Западной Эстонии. Также во многих местах будет ледяной дождь, туман и гололедица.

Сегодня в Ярвамаа около 17 часов на прилегающей к шоссе Таллинн-Тарту дороге Мустла-Выыбу-Отику произошло дорожно-транспортное происшествие. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что по предварительным данным, на месте аварии произошло столкновение двух автомобилей, точнее, одна машина въехала в другую сзади. «К счастью, в аварии никто не пострадал, – уточнила она. – Водители обратятся в страховые сообщества».

Из-за ледяного дождя дороги в Центральной Эстонии в этот вечер стали очень скользкими.

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