Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 декабря: Каллас и Сунак накормили солдат ужином, что такое восстанавливающие беседы, показ мод Grand Fashion Show и новый ресторан в Пыхья-Таллинне
Сегодня в выпуске:
- Глава британского правительства Риши Сунак в понедельник встретился с премьер-министром Каей Каллас и посетил расположение британских вооруженных сил в военном городке в городе Тапа. Все подробности в материале нашего специального корреспондента.
- Короткие новости: о том, что ожидает столичных водителей общественного транспорта, про пожар в Мууга и строительство парка солнечных батарей в Кохтла-Ярве.
- Специалисты Департамента социального страхования разработали метод так называемых восстанавливающих бесед для детей страдающих от неподобающего отношения. Наш корреспондент выясняла - помогает ли такая терапия справиться с психическими травмами.
- В столице состоялся показ мод Grand Fashion Show, где ведущие дизайнеры и модельеры страны показали, что будет носиться, и что следует шить. Наша съёмочная группа выясняла, в чём грядущей весной будут блистать местные модницы!
- Мировые новости: почему 800 машин были заблокированы в Японии, что нашли в Дрездене и как семья в США от белочки избавлялась
- Говорят, что ресторан хорош, если в него не зайти, потому что он всегда заполнен. Наша съёмочная группа заглянула в одно из новых столичных мест питания, чтобы проверить народную мудрость!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 декабря.