Министр: в этом году Россию покинули 100 тысяч ИТ-специалистов

«Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10 процентов сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами нашей страны», – сказал Шадаев в Госдуме во вторник.

Он отметил вместе с тем, что 80 процентов из уехавших продолжают работать на российские компании.

Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом ставить сейчас преждевременно.