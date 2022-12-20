Порядка 100 тысят IT-специалистов уехали из Российской Федерации в 2022 году, это примерно 10 процентов от общего числа сотрудников, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Министр: в этом году Россию покинули 100 тысяч ИТ-специалистов
«Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10 процентов сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами нашей страны», – сказал Шадаев в Госдуме во вторник.
Он отметил вместе с тем, что 80 процентов из уехавших продолжают работать на российские компании.
Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом ставить сейчас преждевременно.
«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, – это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», – сказал Шадаев, уточнив, что для разработчиков госинформсистем подобный формат работы недопустим.