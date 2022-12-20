Медсестры отделения химиотерапии, которые зарабатывают 9-10 евро в час, могут быть в шоке, пишет член Рийгикогу Моника Хельме (EKRE).
ХЕЛЛЕ-МООНИКА ХЕЛЬМЕ ⟩ Тяжелобольным отказывают в лечении, однако руководство Больничной кассы получает огромные премии
Государственный контролер Янар Хольм только что представил в Рийгикогу отчет о тенденциях в области здравоохранения Эстонии. В общем, открылась суровая правда, которая касается всех нас как потенциальных пациентов – очереди на лечение были, есть, останутся и станут длиннее. Причина – хронический дефицит государственного финансирования.
Глава Больничной кассы Райн Лаане также сказал несколько дней назад, что наша страна настолько бедна, что ни на что не хватает денег. И из-за этого некоторых больных раком просто оставляют умирать.
Благотворительность
На самом деле, мы все ощущаем это на собственной шкуре каждый раз, когда пытаемся попасть к врачу в тот момент, когда нас поразила какая-то острая проблема со здоровьем – вы можете испытывать боль или волнение, однако помощь недосягаема и далеко.
Вчера вышла очередная передача «Рождественский тоннель» (Jõulutunnel), с помощью которой ежегодно собираются пожертвования на лечение тех людей, которым Больничная касса по каким-то причинам отказала в лечении, в основном из-за дороговизны лечения или редкости заболевания. И тут на помощь приходят добрые люди.
В прошлом году фонд лечения рака «Подаренная жизнь» (Kingitud elu) собрал около 3,5 миллионов евро пожертвований для помощи людям, которые не получают необходимой помощи от государственной медицинской системы. Детский фонд Клиники Тартуского университета через благотворительность помогает тем детям и семьям, которым отказали государство и Больничная касса.
Нехватка персонала
Однако вчера в социальных сетях просочились данные, свидетельствующие о том, что нуждающаяся в деньгах Больничная касса щедро раздает деньги своим руководителям в качестве премий в конце года. Тот же руководитель Больничной кассы, который сказал, что больные раком умрут из-за отсутствия денег, на этот раз получит премию в размере 25 248 евро в дополнение к своей месячной зарплате в 8 416 евро.
Члены правления, зарплата которых составляет от 6 474 до 7 337, получат премию в размере 19 422 и 22 011 евро соответственно. Это будет стоить 114 500 евро для страны, которая настолько бедна, что денег ни на что не хватает.
Медсестры отделения химиотерапии, зарабатывающие 9-10 евро в час, то есть при норме часов 1500-1600 евро в месяц, наверное, в шоке от происходящего. Из 30 коек в онкологическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) в настоящее время открыты только 20. Причина – нехватка кадров.
Конечно, кадров не хватает, потому что люди не получают достойного дохода, выгорают и просто увольняются с работы. А те, кто остается, работают сверхурочно и работают на пределе человеческих возможностей. Как, по-вашему, они должны себя чувствовать, когда слышат новости об огромных премиях руководителей Больничной кассы?
Руководители, которые должны, прежде всего, стоять за то, чтобы у медработников был хлеб на столе. При этом деньги Больничная касса по-прежнему заливает в бетон, вместо того, чтобы удержать на работе людей, которые делают свое дело с душой и несут ответственность за здоровье всех нас.
Такие вещи причиняют боль. Такая несправедливость убивает людей духовно больше, чем кризис, недостатки или временные трудности.
Солидарность
У нас солидарная система здравоохранения. Когда мы говорим о солидарности, мы понимаем, что когда трудно, все разделяют трудности в знак солидарности.
К сожалению, мы видим, что разговоры о солидарности в последнее время превратились в лицемерие.
О солидарности говорят, когда речь идет об энергетике. Что мы должны копить и сидеть в холоде и темноте, чтобы быть солидарными с более крупными европейскими странами, которым в противном случае не хватило бы электричества. По сути, мы расплачиваемся своими страданиями за неверные решения больших стран.
Теперь, когда мы смотрим на действия руководителей Больничной кассы, то видим, что медсестры и врачи также платят за неправильные решения Больничной кассы из своих маленьких зарплатам.
Крайне цинично требовать от медсестер онкологического отделения быть солидарными, страдать, когда лица, виновные в кризисе всей системы здравоохранения получают огромную месячную зарплату и огромные премии. За что? Спрашивает медсестра в онкологическом отделении. За что? Спрашивает больной онкологией, которого оставили умирать. Где здесь солидарность? Спрашивают все.
И никто не имел бы ничего против того, чтобы быть великодушным и солидарным, эстонцы всегда были такими. Но когда в кризис некоторые говорят, особенно если они ответственны за ситуацию, что если у тебя нет хлеба, ешь пирожное, в какой-то момент эстонское великодушие иссякнет. И начнет углубляться разочарование в своей стране.
Один член Партии реформ спросил меня под постом в Facebook про огромные премии руководителей Больничной кассы, мол, лечение скольких человек можно оплатить на эти 114 500 евро...?
Да, это лечение дорогое, и, конечно, врачи лучше знают, как ответить на этот вопрос. Но, безусловно, эти 114 500 евро больше, чем 0 – Больничная касса неоднократно принимала решение выделить столько ребенку, страдающему редким заболеваниям или раком. В любом случае, мы не говорим здесь о солидарности и человечности.