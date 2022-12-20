ХЕЛЛЕ-МООНИКА ХЕЛЬМЕ ⟩ Тяжелобольным отказывают в лечении, однако руководство Больничной кассы получает огромные премии

Однако вчера в социальных сетях просочились данные, свидетельствующие о том, что нуждающаяся в деньгах Больничная касса щедро раздает деньги своим руководителям в качестве премий в конце года. Тот же руководитель Больничной кассы, который сказал, что больные раком умрут из-за отсутствия денег, на этот раз получит премию в размере 25 248 евро в дополнение к своей месячной зарплате в 8 416 евро.

Члены правления, зарплата которых составляет от 6 474 до 7 337, получат премию в размере 19 422 и 22 011 евро соответственно. Это будет стоить 114 500 евро для страны, которая настолько бедна, что денег ни на что не хватает.

Медсестры отделения химиотерапии, зарабатывающие 9-10 евро в час, то есть при норме часов 1500-1600 евро в месяц, наверное, в шоке от происходящего. Из 30 коек в онкологическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) в настоящее время открыты только 20. Причина – нехватка кадров.

Конечно, кадров не хватает, потому что люди не получают достойного дохода, выгорают и просто увольняются с работы. А те, кто остается, работают сверхурочно и работают на пределе человеческих возможностей. Как, по-вашему, они должны себя чувствовать, когда слышат новости об огромных премиях руководителей Больничной кассы?