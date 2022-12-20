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Центр запасов купит генераторы для кризисных ситуаций

BNS
Центр запасов купит генераторы для кризисных ситуаций
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Фото: Tairo Lutter

AS Eesti Varude Keskus (EVK) объявил тендер по закупке электрогенераторов мощностью 2-65 киловатт.

Генераторы нужны для доставки государственных запасов потребителям и их использования в различных ситуациях, где нарушено обычное снабжение электричеством, сообщил EVK. В то же время, по словам председателя правления центра запасов Андо Леппимана, планируется купить универсальные генераторы с очень широкой областью применения.

«Четыре генератора сравнительно мощные, то есть не менее 65 киловатт, они позволят в кризисной ситуации поддержать работу важного производственного оборудования, например, обеспечивать снабжение электроэнергией в местах эвакуации населения или на складе. Крупные генераторы мы купим вместе со специальными прицепами, они должны быть способны работать в наружных условиях даже если на улице бушует буря и льет как из ведра», – сказал он.

Центр планирует купить 20 штук генераторов мощностью не менее 8 киловатт. «например, такая мощность гарантирует работу критически важных насосных станций для питьевой воды и сточных вод. 50 генераторов – небольшие, номинальной мощностью 2 киловатта, но позволят, например, поддерживать работу холодильных камер хранения лекарств в аптеках или тепловых насосов», – отметил Леппиман.

После поступления предложений и заключения договоров у предприятий будет до пяти месяцев на то, чтобы передать EVK генераторы. По сообщению центра, в связи с российской агрессией в Украине и напряженной обстановкой в плане надежности снабжения электроэнергией спрос на мобильные генераторы в Европе резко вырос, цены поднялись, а сроки доставки увеличились.

Приступившее к работе летом 2021 года госпредприятие AS Eesti Varude Keskus управляет приобретением и хранением необходимых населению Эстонии в кризисных ситуациях жизненно важных товаров и следит за организацией их использования.

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