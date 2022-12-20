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Лидер ида-вируских центристов исключен из партии

BNS
Лидер ида-вируских центристов исключен из партии
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Марек Кулламяги.
Марек Кулламяги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правление Центристской партии во вторник единодушно решило исключить из партии баллотирующегося на весенних выборах по списку партии «Ээсти 200» главу Ида-Вируского округа Центристской партии Марека Кулламяги.

По словам генсека Центристской партии Андре Ханимяги, у каждого человека есть право работать с подходящей ему командой, но, поскольку Кулламяги сам не поставил партию в известность и вводит избирателей в заблуждение, правление партии само сделало следующий логичный шаг.

Ханимяги добавил, что у центристов в Ида-Вирумаа очень сильный список и исключение председателя округа из партии не повредит ни предвыборной кампании, ни сотрудничества между списками.

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