Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Как говорится в заявлении министерства образования, ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок.

Женщин в Афганистане последовательно лишают возможности получать образование.

В прошлом году Талибы запретили девочкам посещать средние школы. В марте нынешнего года «Талибан» раскритиковали иностранные правительства, после того как талибы, подав несколько сигналов о том, что школы для девочек скоро могут быть открыты, в итоге оставили их закрытыми.

Приемные экзамены в афганские университеты прошли три месяца назад – среди поступивших были тысячи молодых женщин.

Однако на предметы и специальности, которые они могли изучать, были наложены серьезные ограничения: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены для женщин, а на журналистику наложены серьезные ограничения.

После того как талибы захватили власть в Афганистане в прошлом году, в университетах ввели раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины старше определенного возраста.