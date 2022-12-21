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Война в Украине, 301-й день ⟩ Первая зарубежная поездка с начала войны: Зеленский прибыл в Вашингтон

rus.postimees.ee
Первая зарубежная поездка с начала войны: Зеленский прибыл в Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 301-го дня войны, 21 декабря. 

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