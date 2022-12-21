Зеленский прибудет с визитом в США

The White House is making plans for Ukrainian President Volodymyr Zelensky to meet with President Biden in Washington on Wednesday https://t.co/YEzaM8QXDv — CNN International (@cnni) December 20, 2022

Визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля.

По данным издания Axios, к визиту Зеленского готовится и служба безопасности Капитолийского холма, поскольку украинский лидер может выступить перед Конгрессом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса «физически присутствовать на заседании в среду вечером», пишет Axios со ссылкой на письмо Пелоси.

США готовятся передать Украине ЗРК Patriot

Как отмечает CNN, встреча пройдет на фоне обсуждения поставок США Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Будет ли обсуждаться поставка на переговорах, CNN не уточняет. Как ранее сообщали американские СМИ, Белый дом уже до конца текущей недели может объявить о передаче комплексов Украине. В Вашингтоне завершают подготовку соответствующих планов.

Киев уже несколько месяцев просит передать ей ЗРК Patriot. Вашингтон решил удовлетворить просьбу на фоне массированных российских обстрелов, несмотря на огромные логистические проблемы, связанные с доставкой и эксплуатацией комплексов, заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.