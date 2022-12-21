Рейтинги: рост популярности Центристской партии сменился спадом

Рейтинг политических партий за неделю существенно не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ по-прежнему сильно опережает расположившуюся на второй строчке Консервативную народную партии (EKRE). Замыкает тройку лидеров Центристская партия, поддержка которой пошла на спад.