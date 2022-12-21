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Рейтинги: рост популярности Центристской партии сменился спадом

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Рейтинги: рост популярности Центристской партии сменился спадом
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Кая Каллас и Юри Ратас.
Кая Каллас и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

Рейтинг политических партий за неделю существенно не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ по-прежнему сильно опережает расположившуюся на второй строчке Консервативную народную партии (EKRE). Замыкает тройку лидеров Центристская партия, поддержка которой пошла на спад.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32,8 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 25 процента, а Центристскую партию 15,5 процента.

За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,2%, число сторонников EKRE выросло на 0,2%, а показатели Центристской партии ухудшились на 0,7%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9,7 процента), «Отечество» (6,9 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,6 процента.

Всего коалиционные партии поддерживают 46,6 процента респондентов, а оппозиционные 40,5 процента.

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