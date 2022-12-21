В этому году Tallinna Linnatranspordi AS продолжит многолетнюю традицию и 24 и 25 декабря выпустит на маршруты рождественский транспорт.
По улицам Таллинна снова будут ходить рождественские автобусы, трамваи и троллейбусы
Рождественский автобус начнет курсировать 24 декабря в 10:30 по маршруту Вяйке-Ыйсмяэ – Нымме – Копли – Мустамяэ – Тискре – Вяйке-Ыйсмяэ, сообщила в среду пресс-служба муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT).
25 декабря рождественский автобус будет ходить по маршруту Стоянка автобусного объединения – Ласнамяэ – Пирита – Мяннику – площадь Вабадузе.
Рождественский трамвай начнет свою работу 24 декабря в 11:05 на маршруте Тонди – Кадриорг – Аэропорт – Тонди и 25 декабря на маршруте Тонди – Кадриорг – Тонди – Суур-Паала – Тонди.
Рождественский троллейбус 24 и 25 декабря с 11:00 будет ходить по маршруту Каубамая – Мустамяэ.
Поездки на рождественском транспорте для всех бесплатные. 25 декабря в рождественском трамвае можно будет увидеть и услышать духовой оркестр TLT. Оркестр начнет в 11:05 на маршруте Тонди – Кадриорг, затем Кадриорг – Тонди, Тонди – Суур-Паала и закончит в 12:50 на маршруте Суур-Паала – Тонди.