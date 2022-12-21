В Таллинне разыграны первые медали чемпионата Эстонии по плаванию

В первый день соревнований были вручены первые комплекты медалей.

В эстафете (4x50 м) среди девушек (2005-2006 год рождения) первое место у школы плавания «Калев» (1.57,02). На втором месте спортивный клуб «Гарант» (2.00,58) и третье – у спортклуба «Аудентес» (2.03,98).

В эстафете (4x50 м) среди девочек (2007 год рождения и младше) соперников не оказалось у клуба TOP, их время 2.02,29. Также на подиум вышли Wiru Swim (2.03,20) и спортклуб «Аудентес» (2.03,57).

В эстафете (4x50 м) среди юношей (2005-2006 год рождения) первое место у представителей клуба TOP (1.43,27). На втором месте школа плавания «Калев» (1.43,77) и третье у Orca Swim Club (1.50,10).