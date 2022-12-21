Во вторник около 19.30 неподалеку от деревни Колу Тюриской волости Ярваского уезда произошло ДТП, участниками которого стали два лесовоза и легковой автомобиль.
Бревна и машины раскидало по дороге: в ДТП попали два лесовоза и легковушка
Бревна и машины раскидало по дороге: в ДТП попали два лесовоза и легковушка
Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сообщил, что всего в машинах находились четыре человека, которых на месте осмотрела скорая помощь, к счастью, никто из них не пострадал.
«Водители транспортных средств были трезвыми и имели право управления транспортным средством», — добавил он. Движение на месте происшествия на некоторое время было нарушено, но затем восстановлено.
Напоминание водителям
Круиз-контроль может представлять опасность при движении под дождем. Круиз-контроль, настроенный на определенную скорость, будет пытаться поддерживать ее, хотя в дождливую погоду это не лучший вариант.