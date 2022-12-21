Бревна и машины раскидало по дороге: в ДТП попали два лесовоза и легковушка

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сообщил, что всего в машинах находились четыре человека, которых на месте осмотрела скорая помощь, к счастью, никто из них не пострадал.

«Водители транспортных средств были трезвыми и имели право управления транспортным средством», — добавил он. Движение на месте происшествия на некоторое время было нарушено, но затем восстановлено.