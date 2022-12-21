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Баскетболист Керр Крийса: у меня в глазах троилось

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Баскетболист Керр Крийса: у меня в глазах троилось
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Керр Крийса (справа) против Закая Зайглера в матче Теннеси - Аризона.
Керр Крийса (справа) против Закая Зайглера в матче Теннеси - Аризона. Фото: Zachary BonDurant

Керр Крийса привел Arizona Wildcats к домашней победе со счетом 85-64 над Montana State Bobcats в студенческой баскетбольной лиге США NCAA.

Оправившийся от сразившей его неделю назад болезни баскетболист вновь оказался на высоте. Крийса играл 34 минуты, набрал 18 очков (6 из 9 троек), сделал пару передач и выполнил два перехвата.

«В глазах троилось - я видел три кольца разом, — рассказал Крийса на пресс-конференции о том, как вирус повлиял на него в матче с «Техасом» неделю назад. Там наш спортсмен ограничился всего четырьмя минутами пребывания на площадке.

Свой след болезнь оставила и на матче с «Теннеси», который прошел несколькими днями позже: хоть Крийса и провел на площадке 33 минуты, но сумел забить лишь один из семи дальних бросков.

Сейчас баскетболист оправился и вновь начал помогать своей команде.

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