В этом году очень много медалистов: помогите выбрать спортсмена года

Будут выбраны лучшие спортсмен, спортсменка, команда и тренер. Проголосовать можно до позднего вечера 25 декабря ЗДЕСЬ.

30 декабря в концертном доме Alexela состоится торжественная церемония «Звезды спортивного года 2022», на которой жюри обнародует имена лучших.

По словам генерального секретаря Олимпийского комитета Эстонии Сийма Суклеса, борьба за титул спортсмена года будет интересной и эмоциональной.

«Народное голосование добавляет азарта голосованию, потому что, помимо результатов, человек, наблюдающий за спортом, всегда ценит эмоции, которые спортсмены подарили своим выступлением. Приглашаю всех принять участие в голосовании «Спортсмен года 2022», ведь важен каждый голос!».

Керт Тообал, член Комисии спортсменов ЭОК, утвердивший список кандидатов, добавил, что в этом году эстонские спортсмены добились больших успехов на международном уровне, и сделать окончательный выбор было непросто.

«В этом году Эстония завоевала рекордное количество медалей, и, конечно же, все спортсмены, которые принесли Эстонии честь и славу, заслуживают признания. К счастью, ЭOK отметит спортсменов также и в феврале на мероприятии, посвященном чествованию медалистов. Очень часто титул спортсмена года приносит не только результат, но и масштаб достижения, а также поддержка народа. Приглашаю всех принять участие в голосовании», — сказал Тообал.