Немедленно прекратите на них сидеть: IKEA обратилась к покупателям

«Безопасность наших покупателей – приоритет IKEA. Мы отзываем офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно (2022 – год производства, 21 – неделя производства), в связи с риском поломки звездообразной ножки», – сообщил продавец.

IKEA призывает владельцев кресел ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, незамедлительно прекратить их использование и вернуть в любой магазин IKEA, где им будет возвращена полная стоимость кресла. Чек, подтверждающий покупку, для этого не нужен.