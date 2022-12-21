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Немедленно прекратите на них сидеть: IKEA обратилась к покупателям

Rus.Postimees
Немедленно прекратите на них сидеть: IKEA обратилась к покупателям
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Рабочий стул ODGER.
Рабочий стул ODGER. Фото: Ikea

IKEA призывает всех купивших офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, прекратить их использование и обратиться в IKEA за возвратом полной стоимости товара.

«Безопасность наших покупателей – приоритет IKEA. Мы отзываем офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно (2022  – год производства, 21 – неделя производства), в связи с риском поломки звездообразной ножки», – сообщил продавец.

IKEA призывает владельцев кресел ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, незамедлительно прекратить их использование и вернуть в любой магазин IKEA, где им будет возвращена полная стоимость кресла. Чек, подтверждающий покупку, для этого не нужен.

Название и серийный номер кресла можно найти на оборотной стороне сиденья. IKEA приносит извинения за любые доставленные неудобства.

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