Видео ⟩ Люди прыгали с моста: в Буэнос-Айресе на чествовании чемпионов мира начался хаос

Около 4 миллионов болельщиков вышли на улицы столицы с населением около 15 миллионов человек (включая пригороды), чтобы поприветствовать Лионеля Месси и других героев сборной. Можно сказать, что присутствовала почти десятая часть всего населения Аргентины.

Управлять такой толпой было совершенно невозможно. Многие пытались запрыгнуть в автобус с командой, что создало очень опасную ситуацию как для людей, так и для футболистов сборной. Люди прыгали с моста в автобус, кто-то промахнулся и упал прямо под ноги многомиллионной толпы.