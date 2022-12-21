Проходивший во вторник в Буэнос-Айресе праздник сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу, вышел из под котроля.
Видео ⟩ Люди прыгали с моста: в Буэнос-Айресе на чествовании чемпионов мира начался хаос
Около 4 миллионов болельщиков вышли на улицы столицы с населением около 15 миллионов человек (включая пригороды), чтобы поприветствовать Лионеля Месси и других героев сборной. Можно сказать, что присутствовала почти десятая часть всего населения Аргентины.
Управлять такой толпой было совершенно невозможно. Многие пытались запрыгнуть в автобус с командой, что создало очень опасную ситуацию как для людей, так и для футболистов сборной. Люди прыгали с моста в автобус, кто-то промахнулся и упал прямо под ноги многомиллионной толпы.
Смотрите видео с места происшествия.
Argentina’s World Cup parade has been cut short after celebrations became chaotic and fans started jumping on the open-top bus from the overpass. The players instead flew over Buenos Aires in a helicopter following guidance from security forces.— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022
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