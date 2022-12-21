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Видео ⟩ Люди прыгали с моста: в Буэнос-Айресе на чествовании чемпионов мира начался хаос

rus.postimees.ee
Люди прыгали с моста: в Буэнос-Айресе на чествовании чемпионов мира начался хаос
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Поприветствовать свою сборную собралась огромная толпа. Буэнос-Айрес, 20 декабря 2022 года.
Поприветствовать свою сборную собралась огромная толпа. Буэнос-Айрес, 20 декабря 2022 года. Фото: Martin Sabala

Проходивший во вторник в Буэнос-Айресе праздник сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу, вышел из под котроля.

Около 4 миллионов болельщиков вышли на улицы столицы с населением около 15 миллионов человек (включая пригороды), чтобы поприветствовать Лионеля Месси и других героев сборной. Можно сказать, что присутствовала почти десятая часть всего населения Аргентины.

Управлять такой толпой было совершенно невозможно. Многие пытались запрыгнуть в автобус с командой, что создало очень опасную ситуацию как для людей, так и для футболистов сборной. Люди прыгали с моста в автобус, кто-то промахнулся и упал прямо под ноги многомиллионной толпы.

Смотрите видео с места происшествия.

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