Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Смотрите, как утешили звезду сборной Франции (в финансовом эквиваленте)

rus.postimees.ee
Смотрите, как утешили звезду сборной Франции (в финансовом эквиваленте)
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Звезда французской сборной Килиан Мбаппе в этот раз остался без титула.
Звезда французской сборной Килиан Мбаппе в этот раз остался без титула. Фото: Nicolas Pereyra

Франция, пытавшаяся защитить титул на чемпионате мира по футболу в Катаре, в этот раз была вынуждена смириться с поражением и уехать на родину без трофея. Однако в качестве утешения каждый, связанный со сборной, получил очень неплохие премиальные.

Сборная Франции по футболу была очень близка к победе, но в финальном матче Аргентина выиграла со счетом 4:2 в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в дополнительное время обе команды сумели добавить еще по одому голу.

Футбольный союз Франции получил от ФИФА 29 миллионов евро. Из них 30 процентов (8 700 000 евро) предполагается передать всем, кто был связан со сборной Франции в Катаре – это игроки, тренеры и вспомогательный персонал. Это означает, что французы, проигравшие в финале ЧМ, получат в качестве утешения по 288 тысяч евро.

По данным Футбольного союза Франции, 70 процентов призовых пойдет на покрытие расходов организации, а также на развитие местного любительского футбола.

Ключевые слова
Наверх