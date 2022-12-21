Смотрите, как утешили звезду сборной Франции (в финансовом эквиваленте)

Сборная Франции по футболу была очень близка к победе, но в финальном матче Аргентина выиграла со счетом 4:2 в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в дополнительное время обе команды сумели добавить еще по одому голу.

Футбольный союз Франции получил от ФИФА 29 миллионов евро. Из них 30 процентов (8 700 000 евро) предполагается передать всем, кто был связан со сборной Франции в Катаре – это игроки, тренеры и вспомогательный персонал. Это означает, что французы, проигравшие в финале ЧМ, получат в качестве утешения по 288 тысяч евро.