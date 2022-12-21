Фейк о «Дружбе»: Россия попыталась выдать казахстанскую нефть за свою

В Москве попытались представить общественности казахстанскую нефть как российскую, а Германию и Польшу выставить в роли фактических нарушителей нефтяного эмбарго ЕС. Оно вступило в силу 5 декабря для поставок по морю, а ФРГ обязалась к 31 декабря прекратить импорт из России по нефтепроводу «Дружба».

В Берлине опровергли заявление главы «Транснефти» Токарева о том, что Германия фактически нарушает эмбарго ЕС. Речь идет о бронировании мощностей на импорт нефти, а не о покупке ее у РФ.

В Москве попытались представить общественности казахстанскую нефть как российскую, а Германию и Польшу выставить в роли фактических нарушителей нефтяного эмбарго ЕС. Оно вступило в силу 5 декабря для поставок по морю, а ФРГ обязалась к 31 декабря прекратить импорт из России по нефтепроводу «Дружба». «Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть, - заявил 20 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» глава «Транснефти» Николай Токарев. - А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку - тоже дайте».

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