Война в Украине могла спровоцировать скачкообразный рост количества браков между гражданами Эстонии и России. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом, так оно и есть.
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На фоне войны в Украине скачкообразно увеличилось количество смешанных браков между гражданами Эстонии и России
На фоне войны в Украине скачкообразно увеличилось количество смешанных браков между гражданами Эстонии и России
В 2021 году между гражданами Эстонии и России было заключено 446 смешанных браков. 223 из них были заключены между женщинами с российским гражданством и между мужчинами с эстонским гражданством. В 213 случаях гражданства были противоположными.