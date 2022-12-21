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На фоне войны в Украине скачкообразно увеличилось количество смешанных браков между гражданами Эстонии и России

rus.postimees.ee
На фоне войны в Украине скачкообразно увеличилось количество смешанных браков между гражданами Эстонии и России
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Венчание. Снимок иллюстративный.
Венчание. Снимок иллюстративный. Фото: Alena Gan/Shutterstock

Война в Украине могла спровоцировать скачкообразный рост количества браков между гражданами Эстонии и России. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом, так оно и есть.

В 2021 году между гражданами Эстонии и России было заключено 446 смешанных браков. 223 из них были заключены между женщинами с российским гражданством и между мужчинами с эстонским гражданством. В 213 случаях гражданства были противоположными.

До октября этого года между гражданами Эстонии и России было заключено 475 смешанных браков.

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