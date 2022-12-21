Скончался знаменитый атлет Вольдемар Куристик

Он родился и вырос в деревне Лехтметса (Ания) и с юных лет начал заниматься спортом. В 16 лет установил рекорд Эстонии в тяге гири.

Его жизнь перевернула авария – в 38 лет в ходе тяжелого ДТП у спортсмена оказался поврежден шейный отдел позвоночника и поясница. Врачи не давали ему ни малейших шансов, до конца жизни Куристик должен был находиться в инвакресле.

Несмотря на строгий запрет врачей, Вольдемар Куристик тайно в течение полутора лет учился ходить заново – это потребовало огромной силы воли. Некоторое время спустя он самовольно покинул больницу через окно, оставив лишь букет цветов в знак благодарности персоналу.

В дальнейшем Вольдемар стал соревноваться в категории параатлетов, причем прославился как атлет, выполняющий трюки зубами. Именно в этом качестве он установил ряд рекордов, став, в том числе, в 1992 году в Нью-Йорке чемпионом мира.