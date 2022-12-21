Скорбная новость: 20 декабря в возрасте 76 лет скончался известнейший атлет и терапевт Вольдемар Куристик.
Скончался знаменитый атлет Вольдемар Куристик
Он родился и вырос в деревне Лехтметса (Ания) и с юных лет начал заниматься спортом. В 16 лет установил рекорд Эстонии в тяге гири.
Его жизнь перевернула авария – в 38 лет в ходе тяжелого ДТП у спортсмена оказался поврежден шейный отдел позвоночника и поясница. Врачи не давали ему ни малейших шансов, до конца жизни Куристик должен был находиться в инвакресле.
Несмотря на строгий запрет врачей, Вольдемар Куристик тайно в течение полутора лет учился ходить заново – это потребовало огромной силы воли. Некоторое время спустя он самовольно покинул больницу через окно, оставив лишь букет цветов в знак благодарности персоналу.
В дальнейшем Вольдемар стал соревноваться в категории параатлетов, причем прославился как атлет, выполняющий трюки зубами. Именно в этом качестве он установил ряд рекордов, став, в том числе, в 1992 году в Нью-Йорке чемпионом мира.
В Эстонии он был известен как артист и основатель клуба тяжелой атлетики Kuristik Club. Также он занимался врачебной деятельностью, специализировался на лечении спины. Также был дипломированным сварщиком и много лет работал охранником.