TTJA: половина проверенных газовых приборов не соответствовала требованиям

«Тревогу вызывает тот факт, что среди многочисленных недостатков были обнаружены 19 опасных для жизни ванных комнат с газовыми бойлерами, - сказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA. - В ванной комнате, где нет вентиляции, газовый бойлер не получает достаточно воздуха для сжигания газа. С газовым бойлером, который зависит от комнатного воздуха, нехватка воздуха для горения является самым серьезным недостатком. Если воздуха недостаточно, то при горении начинает образовываться угарный газ. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, где находится газовый бойлер, была очень хорошая вентиляция».

В ходе проекта проверялась работа самого газового бойлера, подачи воздуха, работа вентиляции в помещениях, состояние трубопроводов и герметичность соединений, а также наличие детектора угарного газа. В основном недостатки были связаны с недостаточным или отсутствующим воздухообменом. Несоответствующую газовую установку нельзя использовать до устранения недостатков. Собственник жилого помещения несет ответственность за устранение обнаруженных в квартире недостатков, а после устранения недостатков собственник жилого помещения должен назначить повторный осмотр.