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Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора Twitter

AFP-STT-BNS rus.postimees.ee
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Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора Twitter
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: MIKE BLAKE

Во вторник вечером владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора социальной сети, как только найдется «достаточно глупый человек, чтобы взяться за эту работу».

Миллиардер сделал объявление в социальной сети, пообещав поступить так, как решат пользователи-участники 12-часового опроса в Twitter.

Почти 58% из более чем 17,5 миллионов опрошенных пользователей Twitter проголосовали за его уход.

Однако покидать компанию миллиардер не намерен: он возглавит отделы, отвечающие за программное обеспечение и серверы.

Илон Маск - 51-летний миллиардер, родившийся в Претории, Южная Африка. До покупки Twitter он стал известен как основной владелец компании по производству электромобилей Tesla. 

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