Во вторник вечером владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора социальной сети, как только найдется «достаточно глупый человек, чтобы взяться за эту работу».
Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора Twitter
Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора Twitter
Миллиардер сделал объявление в социальной сети, пообещав поступить так, как решат пользователи-участники 12-часового опроса в Twitter.
I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022
Почти 58% из более чем 17,5 миллионов опрошенных пользователей Twitter проголосовали за его уход.
Однако покидать компанию миллиардер не намерен: он возглавит отделы, отвечающие за программное обеспечение и серверы.
Илон Маск - 51-летний миллиардер, родившийся в Претории, Южная Африка. До покупки Twitter он стал известен как основной владелец компании по производству электромобилей Tesla.
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