Илон Маск заявил, что уйдет с поста исполнительного директора Twitter

Миллиардер сделал объявление в социальной сети, пообещав поступить так, как решат пользователи-участники 12-часового опроса в Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Почти 58% из более чем 17,5 миллионов опрошенных пользователей Twitter проголосовали за его уход.

Однако покидать компанию миллиардер не намерен: он возглавит отделы, отвечающие за программное обеспечение и серверы.