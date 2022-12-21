В автобусном депо предприятия AS Tallinna Linnatransport (Петербургское шоссе, 73) в четверг состоится подписания договора о сотрудничестве между Таллинном, предприятием AS Tallinna Linnatransport и Красным крестом Эстонии, в соответствии с которым Таллинн жертвует местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 автобусов, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Таллинн жертвует Житомирской области Украины 20 автобусов
Таллинн жертвует Житомирской области Украины 20 автобусов
Соглашение будет подписано мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, президентом Красного креста Эстонии Харри Вийком и членом правления AS Tallinna Linnatransport Андреем Новиковым.
Таллинн пожертвует местному самоуправлению Житомирской области 20 дизельных автобусов Scania, восемь из них – сочленённые. Автобусы произведены в 2006-2009 гг.
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