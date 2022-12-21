Таллинн жертвует Житомирской области Украины 20 автобусов

В автобусном депо предприятия AS Tallinna Linnatransport (Петербургское шоссе, 73) в четверг состоится подписания договора о сотрудничестве между Таллинном, предприятием AS Tallinna Linnatransport и Красным крестом Эстонии, в соответствии с которым Таллинн жертвует местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 автобусов, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.