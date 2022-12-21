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Таллинн жертвует Житомирской области Украины 20 автобусов

rus.postimees.ee
Таллинн жертвует Житомирской области Украины 20 автобусов
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Таллиннские автобусы.
Таллиннские автобусы. Фото: Escargo Foto

В автобусном депо предприятия AS Tallinna Linnatransport (Петербургское шоссе, 73) в четверг состоится подписания договора о сотрудничестве между Таллинном, предприятием AS Tallinna Linnatransport и Красным крестом Эстонии, в соответствии с которым Таллинн жертвует местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 автобусов, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

Соглашение будет подписано мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, президентом Красного креста Эстонии Харри Вийком и членом правления AS Tallinna Linnatransport Андреем Новиковым.

Таллинн пожертвует местному самоуправлению Житомирской области 20 дизельных автобусов Scania, восемь из них – сочленённые. Автобусы произведены в 2006-2009 гг.

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