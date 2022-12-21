Сегодня «На кухне» ведущий специалист по безопасности косметических процедур, выпускница «Академии красоты» (Таллинн), терапевт красоты Таля Спастар расскажет о том, может ли желание быть красивой с помощью бьюти-процедур обернуться для женщины катастрофой. Что нужно знать о косметическом уходе и насколько опасна химия в дешевой косметике?
Может ли желание быть красивой с помощью бьюти-процедур обернуться для женщины катастрофой?
«На кухне»
Может ли желание быть красивой с помощью бьюти-процедур обернуться для женщины катастрофой?
В новом выпуске программы «На кухне» мы узнаем о том, в каком возрасте и какие косметические процедуры необходимы, зависит ли качество от цены, существует ли лечащая косметика.
Косметолог и терапевт красоты Таля Спастар познакомит нас с новейшими разработками в области услуг красоты и поделится мастерскими советами, как за неделю преобразиться к новогодним праздникам. Страшно ли быть красивой? Об этом смотрите в 15:00 в программе «На кухне».
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