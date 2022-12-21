Сегодня «На кухне» ведущий специалист по безопасности косметических процедур, выпускница «Академии красоты» (Таллинн), терапевт красоты Таля Спастар расскажет о том, может ли желание быть красивой с помощью бьюти-процедур обернуться для женщины катастрофой. Что нужно знать о косметическом уходе и насколько опасна химия в дешевой косметике?