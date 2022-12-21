«На кухне» ⟩ Терапевт красоты Таля Спастар: лицо одно и его легко испортить

ТС: К сожалению, да. Есть такое, и это встречается довольно часто. Потому что простая клиентка не знает и не понимает, чего она хочет. Сейчас очень много предложений, очень много рекламы: человек открывает, видит, хочет это, это и это – бросается на все подряд. Но основная проблема, которой человек может себе навредить, это неквалифицированные специалисты. Человек идет и не проверяет, что это за специалист, какой у него опыт, умеет ли он это делать. Это касается и инъекционных процедур, из-за которых потом плачевные последствия, и аппаратной косметологии, в случае использования не сертифицированной аппаратуры – благо Департамент здоровья бдит и это контролирует, и эти не сертифицированные аппараты неизвестного происхождения с нашего бьюти-рынка убираются. Хотя последствия могут быть даже тогда, когда аппаратура сертифицированная, потому что не всегда мастер умеет с этим аппаратом работать правильно. Негативные последствия могут быть видны сразу, а могут быть отсроченными, когда человек через неделю видит негативные реакции на лице.