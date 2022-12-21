В новом выпуске программы «На кухне» ведущий специалист по безопасности косметических процедур, выпускница «Академии красоты» (Таллинн), терапевт красоты Таля Спастар рассказывает о том, что может ли желание быть красивой с помощью бьюти-процедур обернуться для женщины катастрофой. Мы узнаем о том, в каком возрасте и какие косметические процедуры необходимы, зависит ли качество от цены, существует ли лечащая косметика. Что нужно знать о косметическом уходе и насколько опасна химия в дешевой косметике, а также, как за неделю преобразиться к новогодним праздникам. Страшно ли быть красивой - тема программы «На кухне» Rus.Postimees.
«На кухне» ⟩ Терапевт красоты Таля Спастар: лицо одно и его легко испортить
Наша гостья, специалист по косметической безопасности Таля Спастар, рассказывает, как обойти те подводные камни, которые появляются на пути к красоте.
ТС: Здравствуйте!
ДА: Таля, ответьте мне на главный вопрос: может ли женщина на пути к красоте столкнуться с какой-то большой бедой? Какие основные проблемы?
ТС: К сожалению, да. Есть такое, и это встречается довольно часто. Потому что простая клиентка не знает и не понимает, чего она хочет. Сейчас очень много предложений, очень много рекламы: человек открывает, видит, хочет это, это и это – бросается на все подряд. Но основная проблема, которой человек может себе навредить, это неквалифицированные специалисты. Человек идет и не проверяет, что это за специалист, какой у него опыт, умеет ли он это делать. Это касается и инъекционных процедур, из-за которых потом плачевные последствия, и аппаратной косметологии, в случае использования не сертифицированной аппаратуры – благо Департамент здоровья бдит и это контролирует, и эти не сертифицированные аппараты неизвестного происхождения с нашего бьюти-рынка убираются. Хотя последствия могут быть даже тогда, когда аппаратура сертифицированная, потому что не всегда мастер умеет с этим аппаратом работать правильно. Негативные последствия могут быть видны сразу, а могут быть отсроченными, когда человек через неделю видит негативные реакции на лице.
ДА: Расскажите в двух словах, на что нужно обращать внимание, прежде чем садиться в кресло к косметологу?
ТС: Нужно, конечно, поинтересоваться, имеет ли этот мастер определенное образование, имеет ли доступ к определенной работе. Узнать, как долго работает в этой сфере.
ДА: Скажите, с чем должна бабушка, девушка, женщина идти к специалисту? За чем эти люди должны следить?
ТС: Если мы говорим о подростках, то основная их проблема – загрязнение кожи, проблемная кожа. У девушек это может быть чрезмерное использование декоративной косметики, потому что так кожа тоже загрязняется. В случае пубертатных прыщей в первую очередь нужно обратиться к врачу-дерматологу. Косметолог может оказывать терапевтические процедуры и подобрать правильный уход домой. Среднего возраста женщины - и мужчины, кстати, тоже – обращаются к косметологу, чтобы узнать что-то новое, что сейчас делают (в индустрии – прим.ред.), что уже не делают, и что подойдет конкретно ей, то есть, приходят за советом. Косметолог помогает также определить тип и состояние кожи, это разные вещи. Состояние может меняться хоть каждый день: это стресса, это болезни, съела что-то не то, недосып, отеки…
ДА: А тип?
ТС: Тип кожи нам дается с рождения, это как цвет глаз. Это генетическая наследственность, и если у мамы или папы был жирный тип кожи, склонный к высыпаниям, то с большой вероятностью у детей будет такая же проблема.
ДА: А пожилой человек с чем должен обращаться к косметологу?
ТС: С пожилыми людьми сложнее работать, потому что нужно собирать анамнез. Например, какие лекарства принимает человек. Нужно учитывать, что женщина вступает в климактерический период: это и отеки, и набор веса, и недовольство собой на эмоциональном фоне. Здесь сказать, какие процедуры назначать, сложно, потому что каждый человек индивидуален.
ДА: Грубо говоря, старшее поколение – это скорее здоровье, чем красота?
ТС: Да.
ДА: А вот маркетинг это или реальность: я слышал, есть маски от морщин и кремы от старости…
ТС: На самом деле, есть. Это не маркетинг. Кремы от морщин – это ретинолы, но эта косметика применяется только в ночное время. Они дают хорошее омолаживающее действие, но вызывают фотосенсибилизацию – кожа становится более чувствительной к солнечным лучам. Тот, кто использует ретинол, должен учитывать, что никаких отпусков и жарких стран, это все противопоказано. Ретинолы на солнце увеличивают риск возникновения пигментации.
ДА: Скажите, насколько безопасны кремы для загара, против загара и автозагара?
ТС: Автобронзанты не опасны.
ДА: Если мы говорим о современной косметологии, насколько уверенно мы можем сказать, что есть взаимосвязь между качеством и ценой?
ТС: К сожалению, не всегда высокая цена подразумевает под собой хорошее качество процедуры и не всегда человек может получить желаемое, заплатив большие деньги. Это зависит от квалификации мастера и от ожиданий самого клиента. Бывает, что ожидания клиента завышены. При первичной консультации мастер должен услышать эти ожидания и разъяснить, что клиент получит.
ДА: Но вам же выгодно говорить «да, да» и делать все, что просит вас клиент.
ТС: Нет, если клиент недоволен, то он больше к вам не придет. Поэтому очень важно разъяснить, что будет именно с ее (клиентки – прим.ред.) лицом. Потому что кто-то приходит с запросом «у меня знакомая сделала, я тоже так хочу», но я вижу, что там совершенно другой типаж лица.
ДА: Скажите, какие факторы наиболее нежелательны, если женщина хочет сохранить как можно дольше свою красоту?
ТС: Конечно же, это курение, независимо от того, курит ли человек обычные сигареты или электронные гаджеты. Курение на кровообращение, на обменные процессы в коже, с каждой выкуренной сигаретой человек получает интоксикацию. И если мы делаем какие-то процедуры на улучшение состояния кожи, человек хочет освежить лицо, то я в первую очередь спрашиваю клиента, курит ли он. Тогда уже (если курит – прим.ред.) в процедуре должны назначаться антиоксиданты, компоненты, влияющие на микроциркуляцию крови, чтобы сделать детокс. Есть набор процедур именно для курящих.
ДА: Насколько в процентах разнятся результаты одних и тех же процедур на лице с одинаковыми параметрами у курящих и некурящих женщин?
ТС: Если мы назначаем курс процедур для некурящей женщины, то результат видим уже через пару месяцев. Если женщина курит, то результатов через пару месяцев мы можем и не увидеть. Если у меня клиентка спрашивает: «Я пройду этот курс, на сколько долго мне этого хватит? ». В среднем, это полгода или год. Если женщина курит и курит пачку сигарет в день, то я предупреждаю, что нужно будет делать профилактику через каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать эффект и убирать интоксикацию, которую она получает с выкуренной сигаретой.
ДА: Существует ли некая удивительная магическая косметика, которая не только лечит, но и восстанавливает?
ТС: Есть, это называется «дермацевтика». Это коррекция каких-то кожных заболеваний. У нас есть такие заболевания кожи, как акне, розацеа, демодекоз, это кожный клещ. И когда идет период воспаления сильный, который сложно контролировать в условиях кабинета косметолога, то клиенту рекомендуется обратиться в первую очередь к дерматологу.
ДА: А вы часто сталкиваетесь с необходимостью посоветовать дерматолога?
ТС: Часто. У меня основной контингент – 80 процентов – это люди с проблемной кожей. Я стала этим серьезно заниматься, потому что проблема есть, люди ходят по замкнутому кругу: я занимаюсь косметологией уже 8 лет, довольно много приходило людей, которые уже 10-15 лет ходят по косметологам, что-то покупают, что-то делают, но результат либо непродолжительный, либо его нет. Конечно, вылечить проблему акне на 100 процентов – это тяжело, даже нереально. Потому что проблема кожных заболеваний на лице идет изнутри, это может быть и психосоматика, и связано с гормональным фоном. Опять же, зависит от микробиоты кишечника – это питание или может быть нарушена (микробиота – прим.ред.) приемом антибиотиков. Бесконтрольное употребление может перейти в такую проблему как стероидное акне, медикаментозное акне, которое очень тяжело корректируется впоследствии.
ДА: Скажите, какая взаимосвязь между тем, что человек употребляет в пищу и состоянием его кожи?
ТС: Наш микробиом – как отпечаток пальца, у всех индивидуальный. Это заложено генетически, и зависит от культуры питания в семье. Состояние микробиома отражается на здоровье кожи, на здоровье волос, на общем состоянии человека, даже влияет на настроение и также гормональный фон женщин. И если человек питается непонятной пищей…
ДА: Фастфуд?
ТС: Да, эта пища содержит мало питательных компонентов. Получается такое дефицитарное состояние, что человек недополучает определенных нутриентов. И помимо общего плохого состояния, мы это видим и на лице. Если кожа сухая, нужны и Омега-3, жиры, и витамин D, и цинк. Конечно же спрашиваю, кофеман ли человек, потому что кофе обезвоживает. Многие говорят «я пью, пью, два, три, четыре литра в день, а результата нет», тогда я говорю, что воду еще нужно уметь пить.
ДА: И именно воду, а не просто жидкость.
ТС: Да, чистую воду. И еще добавлять электролиты.
ДА: Вопрос, связанный с приближающимися праздниками Рождества, Нового года. Естественно, очень многие девушки, женщины и люди старшего возраста за неделю пытаются достичь того, на что люди тратят годы. Можно ли за семь или десять дней сделать нечто такое, чтобы улучшить состояние кожи лица, стать красивой?
ТС: Можно, но осторожно. Если человек никогда не посещал косметолога и хочет блистать на праздник Нового года, то косметолог это хорошо, но мой совет: будьте осторожны, не делайте сильных процедур, потому что через неделю может пойти что-то не так. Если хочется освежить лицо, то это увлажняющие процедуры, легкое очищение. Это не подразумевает кислоты. Если делать процедуры с кислотами, то может возникнуть сухость и шелушение кожи. Массаж, снимает прекапиллярные спазмы, улучшает кровообращение, отеки может убрать. Косметолог должен понимать, что если женщина пришла и хочет быть красивой, то не надо на ней экспериментировать и применять ампульные концентраты. Сделайте ей очищение, увлажнение, масочку, ультрафонофорез, и человек будет доволен.
ДА: Тема нашей программы «Страшно ли быть красивой? ». Надо ли бояться женщинам, девушкам и бабушкам быть красивыми?
ТС: Красота – понятие относительное, у каждого свое чувство прекрасного. Красота идет изнутри. Мы, косметологи, можем только дополнить, помочь «раскрыть этот бутон». По поводу дешевых процедур – лицо у нас одно, на всю жизнь, и к этому стоит подходить более ответственно, понимать, что испортить легко.
ДА: Уважаемые читатели и телезрители, активные пользователи Интернета. Напоминаю вам, что это была программа «На кухне» Rus.Postimees. Меня зовут Денис Антонов, у нас в гостях была Таля Спастар, специалист по безопасности в косметологии. Спасибо, Таля. Всего доброго!