Перекрывшие дорогу бревна и два пожара – о последних проишествиях в Тартумаа

Во вторник вечером в 18:45 спасатели выехали в село Пуртси волости Эльва, чтобы убрать с дороги бревна, угрожающие безопасности участников дорожного движения. Судя по всему, бревна выпали из грузовика.

Во вторник после семи часов вечера автоматическая пожарная сигнализация сообщила о возгорании в производственном здании предприятия, расположенном на улице Техасе в Тарту. Сотрудники эвакуировались из здания самостоятельно. Возгорание произошло в окрасочном помещении производственного корпуса, где сработала автоматическая спринклерная система пожаротушения, которая держала огонь под контролем до прибытия спасателей. Спасатели в дымолазном снаряжении обнаружили и потушили ручными огнетушителями загоревшееся устройство для смешивания краски. Помещения проветрили, а спасательные работы завершили в половине девятого вечера.

Благодаря сработавшим системам сигнализации удалось предотвратить большие потери и площадь возгорания осталась на уровне одного квадратного метра. По словам начальника спасательной службы, в помещении находилось около 5 тонн легковоспламеняющихся жидкостей.