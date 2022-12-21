В Тартумаа спасатели отправились собирать упавшие на дорогу бревна, и в двух компаниях удалось предотвратить масштабный пожар.
Перекрывшие дорогу бревна и два пожара – о последних проишествиях в Тартумаа
Во вторник вечером в 18:45 спасатели выехали в село Пуртси волости Эльва, чтобы убрать с дороги бревна, угрожающие безопасности участников дорожного движения. Судя по всему, бревна выпали из грузовика.
Во вторник после семи часов вечера автоматическая пожарная сигнализация сообщила о возгорании в производственном здании предприятия, расположенном на улице Техасе в Тарту. Сотрудники эвакуировались из здания самостоятельно. Возгорание произошло в окрасочном помещении производственного корпуса, где сработала автоматическая спринклерная система пожаротушения, которая держала огонь под контролем до прибытия спасателей. Спасатели в дымолазном снаряжении обнаружили и потушили ручными огнетушителями загоревшееся устройство для смешивания краски. Помещения проветрили, а спасательные работы завершили в половине девятого вечера.
Благодаря сработавшим системам сигнализации удалось предотвратить большие потери и площадь возгорания осталась на уровне одного квадратного метра. По словам начальника спасательной службы, в помещении находилось около 5 тонн легковоспламеняющихся жидкостей.
Рано утром в среду, в 6:30, в котельной конторы теплоснабжения поселка Кальме муниципалитета Эльва загорелся кабель электродвигателя, который спасатели потушили порошковым огнетушителем. При осмотре местности тепловизионной камерой также было обнаружено возгорание возле точки подачи щепы, которое было потушено струей воды. Дальнейший контроль пожарной безопасности был передан работникам котельной.