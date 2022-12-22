Интенсификация Москвой атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и угроза нового российского наступления на Киев. С другой стороны – разговоры о досрочных парламентских выборах и публично озвученная мысль о необходимости деконструкции России как гарантии последующего мира. Эти, казалось бы, парадоксальные тренды были главными в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш.
Новое наступление на Киев и деконструкция российской псевдофедерации: обзор главных событий недели в Украине
«Новое наступление на Киев»
На минувшей неделе много шума в Украине наделали опубликованные в статье The Economist фрагменты интервью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Россияне готовят около 200 000 новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев», – сказал генерал. Также он признал, что «российская мобилизация сработала» и напомнил, что «у них (россиян – прим. авт.) есть резерв в 1,2-1,5 млн человек». В публикации отмечается, что уже в январе РФ может начать большое наступление – с Донбасса, с юга или даже из Беларуси.
Естественно, на фоне информации о предстоящем (на тот момент) полете Путина в Минск, такие пассажи вызвали определенное напряжение в обществе. Плюс в той же публикации британские журналисты сообщили, что «генерал Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим Сухопутными войсками генералом Александром Сырским предупредили о критических нескольких месяцах впереди». А ведь еще совсем недавно и президент Зеленский, и другие представители власти говорили, что в 2023 году война закончится. И тут – «новое наступление на Киев»! Ларчик этого противоречия открывается просто: «Залужный отметил, что в Украине заканчиваются запасы боеприпасов для существующих оборонных систем», – говорится в The Economist. В свою очередь генерал Сырский тоже акцентировал: «Битвы выигрывает та сторона, которая быстрее доставляет снаряды к пушкам».
То, что Россия имеет существенное преимущество в артиллерии, остается опасным фактом и по сей день, на десятом месяце войны. Западные партнеры поставляют Киеву вооружения, но количество снарядов к ним сильно ограничено. В результате Украина несет серьезные потери в пехоте, которая оказывается под шквальным огнем, порой не прекращающемся сутками. И в тот момент, когда ВСУ теряют живую силу, мясо-пушечный ресурс Москвы наоборот растет за счет «частичной мобилизации». Поэтому в заявлениях украинских военачальников есть большая доля неприятной правды. Странно только, что военные так открыто обозначают свои слабые места и понимание планов противника. Впрочем, вряд ли это случайность. Нужно также учитывать и то, что прозвучали эти заявления во влиятельном западном издании, соответственно, рассчитаны на тех, от кого зависит решение проблемы с заканчивающимися боеприпасами. Запад ведь хочет поскорее закончить войну? И украинские генералы говорят: это возможно, если будет чем воевать. А если не будет, то ожидается «новое наступление на Киев». И все – чистая правда, но сказана она в нужном месте и в нужное время. И не отменяет сказанного ранее о победе в 2023-м. Хотя, если не будет снарядов и пушек, чтобы начать наступление раньше россиян, то война может затянуться даже не на один год.
Борьба за «золотую акцию»
Не стыкуется тревожный тон украинских генералов и с тем оживлением политической жизни в Киеве, которое наблюдается в последнее время. На берегах Днепра пока шепотом, но уже заговорили о выборах в Верховную Раду, хотя при военном положении они невозможны. Вообще, согласно срокам, обозначенным в Конституции, выборы президента должны состояться в 2024-м и уже после них начнется парламентская гонка. Но нынешняя властная команда заинтересована сначала досрочно избрать главу государства, а потом уже парламент. Такая логика обусловлена тем, что социология показывает убедительную победу Зеленского, но падение популярности его партии – «Слуга народа». А без большинства в Раде президент в Украине – фигура весьма ограниченная в возможностях. Поэтому есть признаки того, что Офис президента хочет сначала выиграть досрочные выборы президента, а потом на этой победной волне провести в Раду свои политические проекты.
В свою очередь оппоненты Зеленского, прежде всего, Петр Порошенко, президентские шансы которого заметно снизились, и олигархи, «владеющие» небольшими депутатскими фракциями, заинтересованы в как можно более скорых парламентских выборах, чтоб усилить свое влияние в законодательной власти, пока «Слугу народа» сотрясают скандалы. Эпицентром этой склоки стала пиар-кампания по изгнанию из Верховной Рады депутатов, избранных от пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь». Дело в том, что саму ОПЗЖ в Украине запретили, но депутаты от нее остались, и законных оснований выгнать их из парламента нет. Даже кум Путина Медведчук, которого обменяли в РФ на защитников Мариуполя, продолжает числиться депутатом.
Понятно, что никто открыто не выступит против очистки парламента от «российских агентов». Но, по факту, Офис президента как раз устраивает их наличие в Раде, поскольку они сейчас тише воды, ниже травы и голосуют за все инициативы власти без торгов. В свою очередь, последний факт как раз не устраивает «олигархические» парламентские группы «Доверие» и «За будущее», которые, несмотря на свою небольшую численность, раньше имели ту «золотую акцию» при голосованиях, за которую получали в ОП нужные преференции. Сейчас, безусловная покорность бывших однопартийцев Медведчука фактически обесценила ее. Поэтому, именно эти группы, вместе с фракцией Порошенко стали основными драйверами идеи «о лишении мандата всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде». Была даже зарегистрирована соответствующая петиция, которая быстро набрала нужные голоса. Зеленский не мог не отреагировать на нее, но он уже научился говорить, ничего не говоря. Президент поручил рассмотреть этот вопрос своему бывшему однопартийцу, председателю парламента Стефанчуку. А тот сказал, что идея правильная, «но нам нужно найти ее законодательное воплощение».
Не трудно предсказать, что искать ее будут долго. А за это время, оппоненты Зеленского будут зарабатывать себе балы и качать тему досрочных парламентских. Но еще раз: пока в стране военное положение, никакие выборы невозможны.
Иранские дроны на службе у Путина
Москва интенсифицирует атаки ракетами и дронами по украинской гражданской инфраструктуре. Если раньше они происходили с промежутками в неделю, то сейчас – две за четыре дня: 74 ракеты – 16 декабря и 34 иранских «Шахеда» – в ночь Дня Святого Николая…
После пятничного обстрела только в Киеве 60 процентов квартир остались без света и тепла. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о «колоссальных инфраструктурных разрушениях» в энергетической системе. Бывшая столица оказалась без света, тепла и водоснабжения. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по подстанциям магистральных сетей. Из-за этого произошла потеря более 50 процентов потребления в объединенной энергетической системе страны. Было объявлено чрезвычайное положение в энергетике.
И вот, стоило президенту Зеленскому в воскресенье вечером заявить, что девяти миллионам украинцев вернули электроснабжение, как в ту же ночь опять прилетели «подарочки» от Путина. Снова, только в Киеве, без тепла остались три процента населения, то есть, примерно, 60 тысяч человек. При уличной температуре минус семь градусов!
Единственное, что радует: растет продуктивность украинской ПВО. В пятницу у столицы было зафиксировано сорок ракет, сбито – 37. В понедельник из 34 «Шахедов» уничтожили 30. В свою очередь не радует заявление Владимира Зеленского, что эти «Шахеды» уже из новой партии беспилотников, поступившей в РФ из Ирана. А всего их в этой партии – 250…
То, о чем не говорили
И еще одно симптоматичное событие произошло в Украине на минувшей неделе. Пожалуй впервые, на высоком политическом уровне публично была озвучена необходимость «деконструкции российской псевдофедерации». Соответствующую статью опубликовал в одном из ведущих изданий страны Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Без деконструкции «российский фашизм станет угрозой всему человечеству», – написал Данилов в своей авторской колонке.
В Украине все прекрасно понимают, что пока Российская Федерация существует в имперской форме, она не даст украинцам покоя. Уже одно то, что россияне записали украинские земли в свою Конституцию как территорию России, делает невозможным справедливый послевоенный мир между странами. Сохранение Москвой ядерного статуса добивает любые надежды. Это все понимают, но никто не озвучивает, чтоб не напугать некоторых «чувствительных» партнеров Украины, которые все еще боятся распада ядерной России. Сам факт появления статьи Данилова говорит о том, что либо в этом плане что-то меняется на Западе, либо Киев начинает работать над изменением этой ситуации.
«Уничтожение в критическом количестве российских военных, публичное унижение Кремля, развенчание мифов о российском «могуществе», стагнация российской экономики, что приведет к глобальным необратимым внутриполитическим последствиям», - вот озвученные секретарем СНБО Украины факторы победы над путинским режимом и их последствия. Это очевидная логика, альтернативой которой может быть только победа рашизма и его продвижение по Европе.
«Лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, это депутинизация, денуклеаризация и демилитаризация РФ, демонтаж ее псевдофедерального образования, формирование независимых республик – Татарстана, Ичкерии, Сибири, Дальнего Востока и Севера России», – пишет Данилов. По его мнению, поворотный момент настал именно сейчас.