Новое наступление на Киев и деконструкция российской псевдофедерации: обзор главных событий недели в Украине

«Новое наступление на Киев»

На минувшей неделе много шума в Украине наделали опубликованные в статье The Economist фрагменты интервью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Россияне готовят около 200 000 новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев», – сказал генерал. Также он признал, что «российская мобилизация сработала» и напомнил, что «у них (россиян – прим. авт.) есть резерв в 1,2-1,5 млн человек». В публикации отмечается, что уже в январе РФ может начать большое наступление – с Донбасса, с юга или даже из Беларуси.

Естественно, на фоне информации о предстоящем (на тот момент) полете Путина в Минск, такие пассажи вызвали определенное напряжение в обществе. Плюс в той же публикации британские журналисты сообщили, что «генерал Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим Сухопутными войсками генералом Александром Сырским предупредили о критических нескольких месяцах впереди». А ведь еще совсем недавно и президент Зеленский, и другие представители власти говорили, что в 2023 году война закончится. И тут – «новое наступление на Киев»! Ларчик этого противоречия открывается просто: «Залужный отметил, что в Украине заканчиваются запасы боеприпасов для существующих оборонных систем», – говорится в The Economist. В свою очередь генерал Сырский тоже акцентировал: «Битвы выигрывает та сторона, которая быстрее доставляет снаряды к пушкам».

То, что Россия имеет существенное преимущество в артиллерии, остается опасным фактом и по сей день, на десятом месяце войны. Западные партнеры поставляют Киеву вооружения, но количество снарядов к ним сильно ограничено. В результате Украина несет серьезные потери в пехоте, которая оказывается под шквальным огнем, порой не прекращающемся сутками. И в тот момент, когда ВСУ теряют живую силу, мясо-пушечный ресурс Москвы наоборот растет за счет «частичной мобилизации». Поэтому в заявлениях украинских военачальников есть большая доля неприятной правды. Странно только, что военные так открыто обозначают свои слабые места и понимание планов противника. Впрочем, вряд ли это случайность. Нужно также учитывать и то, что прозвучали эти заявления во влиятельном западном издании, соответственно, рассчитаны на тех, от кого зависит решение проблемы с заканчивающимися боеприпасами. Запад ведь хочет поскорее закончить войну? И украинские генералы говорят: это возможно, если будет чем воевать. А если не будет, то ожидается «новое наступление на Киев». И все – чистая правда, но сказана она в нужном месте и в нужное время. И не отменяет сказанного ранее о победе в 2023-м. Хотя, если не будет снарядов и пушек, чтобы начать наступление раньше россиян, то война может затянуться даже не на один год.