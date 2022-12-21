И тайное станет явным: миллиардер Дональд Трамп 14 лет не платил налоги

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый в данный момент демократами, проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, сообщает телеканал CNN в среду, 21 декабря.

Председатель комитета, демократ Ричард Нил заявил, что документы будут обнародованы в течение нескольких дней после того, как будут отредактирована информация личного характера.

Ранее эти материалы законодатели получили от Минфина США. Адвокаты Трампа пытались оспорить передачу деклараций в Верховном суде, настаивая, что запрос конгрессменов из числа демократов на получение деклараций незаконен и вызван лишь стремлением извлечь «политическую выгоду». В ноябре Верховный суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Республиканцы назвали решение "опасным политическим оружием"

Республиканцы в комитете единогласно выступили против раскрытия налоговых деклараций, заявив, что это создаст опасный прецедент в отношении защиты личных данных. По словам главного республиканца в комитете, члена палаты представителей от Техаса Кевина Брэйди, обнародование налоговых деклараций Трампа будет равносильно «новому опасному политическому оружию», о котором «будут сожалеть даже демократы» и которое не просто окажет влияние на Трампа, но «отменит десятилетия защиты конфиденциальности для американцев».

Как отмечают американские СМИ, демократы в комитете были вынуждены действовать быстро, поскольку через две недели контроль над палатой представителей официально перейдет республиканцам.

Трамп и обвинения в махинациях с налогами

Еще будучи кандидатом на президентских выборах в 2016 году Трамп нарушил многолетний порядок, отказавшись обнародовать свои налоговые декларации. В 2018 и 2020 году газета The New York Times выпустила расследования, в которых утверждала со ссылкой на документы, что Трамп с 2001 по 2015 год не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 евро.