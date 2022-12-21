Президент так и не провозгласил Закон о семейных пособиях

Две недели назад, 7 декабря, Рийгикогу принял законопроект о повышении семейных пособий.

«Если у президента есть сомнения по поводу проекта, они должны быть доведены до сведения общественности как можно раньше. Закон должен вступить в силу с 1 января, но нынешняя ситуация создает в эстонских семьях волнения», - считает Карилайд.

«Одной из возможностей было бы собрать представителей пяти парламентских партий, чтобы совместно решить возможные проблемы. Законопроект, инициированный по предложению фракции Центристской партии, нашел поддержку в несколько измененном виде со стороны всех остальных фракций, и для семей с детьми это чрезвычайно важный законопроект, который дает чувство безопасности в нынешних сложных условиях», - перечислил он.

Внутренний советник президента Тоомас Сильдам заявил новостному порталу ERR, что президент не медлит, а делает свое дело: «Глава государства использует отведенное ему время целенаправленно».