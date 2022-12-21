В ближайшем будущем один из районов Таллинна станет менее токсичным

Кроме того, в департаменте хотят перекрыть доступ к участку, чтобы предотвратить завоз новых отходов.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра пояснил, что около десяти лет назад на улице Силикальтсийди была создана незаконная свалка, где может находиться около 20 тысяч тонн строительных отходов. Кроме того, в расположенном там сарае осталось сто бочек. «Судя по этикеткам, в бочках красители или их остатки. Чтобы предотвратить возможное загрязнение, Департамент окружающей среды организует очистку бочек», - сказал Вакра.

В 2017 году комиссия Рийгикогу по окружающей среде посетила незаконную свалку на Силикальтсийди. Фото: Eero Vabamägi

Как правило, незаконно депонированные отходы должны быть убраны тем, кому они принадлежат. Если это невозможно, то отходы убирает землевладелец. Хотя виновник незаконной свалки на улице Силикальтсийди был определен тогдашней инспекцией по окружающей среде еще много лет назад, отходы не были убраны, так как получившая предписание компания обанкротилась и была исключена из коммерческого регистра.

«Виновник загрязнения должен быть причастен к уборке. Если по какой-либо причине этого не происходит, следует найти другое решение, потому что отходы в любом случае необходимо убрать, а экологические риски - снизить. Это означает, что на нереформированной государственной земле уборку отходов организует Департамент окружающей среды», - пояснил Вакра.

На уборку таких отходов в бюджете Департамента имеется довольно ограниченная сумма, обычно это несколько десятков тысяч евро в год.