Департамент окружающей среды объявил тендер, с помощью которого собирается найти партнера для сбора бочек с краской, хранящихся в сарае на нереформированной государственной земле на улице Силикальтсийди в Таллинне.
В ближайшем будущем один из районов Таллинна станет менее загрязненным
Кроме того, в департаменте хотят перекрыть доступ к участку, чтобы предотвратить завоз новых отходов.
Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра пояснил, что около десяти лет назад на улице Силикальтсийди была создана незаконная свалка, где может находиться около 20 тысяч тонн строительных отходов. Кроме того, в расположенном там сарае осталось сто бочек. «Судя по этикеткам, в бочках красители или их остатки. Чтобы предотвратить возможное загрязнение, Департамент окружающей среды организует очистку бочек», - сказал Вакра.
Как правило, незаконно депонированные отходы должны быть убраны тем, кому они принадлежат. Если это невозможно, то отходы убирает землевладелец. Хотя виновник незаконной свалки на улице Силикальтсийди был определен тогдашней инспекцией по окружающей среде еще много лет назад, отходы не были убраны, так как получившая предписание компания обанкротилась и была исключена из коммерческого регистра.
«Виновник загрязнения должен быть причастен к уборке. Если по какой-либо причине этого не происходит, следует найти другое решение, потому что отходы в любом случае необходимо убрать, а экологические риски - снизить. Это означает, что на нереформированной государственной земле уборку отходов организует Департамент окружающей среды», - пояснил Вакра.
На уборку таких отходов в бюджете Департамента имеется довольно ограниченная сумма, обычно это несколько десятков тысяч евро в год.
«Уборка всей свалки обойдется примерно в миллион, и государство до сих пор не выделило нам такую сумму. Пока у нас нет всех необходимых денег, мы делаем свой выбор из учета воздействия на окружающую среду. Это означает, что в первую очередь мы стараемся убрать отходы, оказывающие наибольшее воздействие на окружающую среду», - сказал генеральный директор Департамента окружающей среды.
Ориентировочная стоимость очистки и обработки сотни бочек с потенциально опасными отходами с улицы Силикальтсийди, а также блокирования доступа к участку составляет около десяти тысяч евро. Для участия в объявленном департаментом тендере переработчики отходов должны отправить свои предложения до 5 января.
За последние десять лет Департамент окружающей среды организовал очистку почти 70 участков земли, расположенных на нереформированных государственных землях. В октябре этого года департамент организовал очистку отходов в трех уездах: Харьюмаа, Пыльвамаа и Ляэне-Вирумаа.
В течение года инспекторы по охране окружающей среды выписывают десятки штрафов и предписаний, касающихся вывоза мусора и его утилизации. В зависимости от обстоятельств штраф для физического лица может достигать 1 200 евро, для юридического лица - до 400 000 евро.