Вопроса нет ⟩ Жители Эстонии о личном: «мы приехали все вшивые» и «после смерти он вернулся»

Последнее время я видел, что появились объявления от Гугл Файненс Плас, но суть этих объявлений одна. Людям предлагается сделать вклад в криптовалюте, им обещают доход, для которого ничего делать не нужно, то ли это роботы, то ли консультанты, но исход один и тот же – люди теряют деньги.

Ольга. Фото: Денис Антонов

Ольга: Все переживают какие-то трудности, проблемы, сложности в жизни. Мы думаем, что виновато правительство, правление товарищества, муж, сват, брат. Что же я могу сделать? Вот я хотела сказать и обратиться ко всем, что каждый из нас недооценивает, что может он лично. Мой папа в период перестройки очень сильно пил. И у него нашли опухоль в мозгу. Ему сделали операцию, мама его выходила, и после этого он решил измениться.

Он стал помогать другим людям. Он стал бесплатно чистить зимой дорожки, детям горку заливал, песочницы делал, цветы поливал. Когда он ушел в вечность, моя мама сильно заболела, я не знала, как помочь ей, она была далеко и я не могла приехать, ковид был еще. И соседка сверху, медсестра, сказала, что будет ставить ей уколы бесплатно, потому что она помнит моего папу, сколько добра он сделал для людей. Так она выходила мою маму, я очень благодарна. Добро действует, я хочу пожелать всем, чтобы они замечали своих близких, делали добро. Всех с праздником.

Максим Фото: Денис Антонов