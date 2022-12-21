Rus.Postimees продолжает эксперимент «Вопроса нет», в рамках которого прохожие на улице делятся на камеру своим мнением о самом сокровенном. Без указания темы и без единого вопроса со стороны журналиста. В третьем выпуске были подняты темы финансовых мошенников в социальных сетях интернета, сибирских переселенцев на Сахалин после Советско-японской войны, общественной безопасности и изменение судьбы человека из-за болезни.
Вопроса нет ⟩ Жители Эстонии о личном: «мы приехали все вшивые» и «после смерти он вернулся»
Тамара: Можно уже? После войны с Японией, когда японцев начали выселять с Сахалина, остров стали заселять русскими. Мы с мамой в 1946 году ехали на товарняке, который назывался пятьсот веселым, потому что было 500 семей, ехали больше месяца. Поезд останавливался в лесах.
Мы приехали все вшивые, во Владивостоке нас с вещами сразу отправили на санобработку. Тогда мы помылись. Представляете, картошка сушеная, лук сушеный, ничего не растет. Ни овощей, ни фруктов, цинга началась. У мамы были знакомые в Украине, и мы решили уехать в Днепропетровск.
Там я пошла в четвертый класс, окончила школу, замуж вышла. Жить негде, молодая семья, с родителями не то, что хотелось. Через газету мы узнали, что в Локса есть судоремонтный завод, и там нужны работники. Мой муж и муж подруги поехали туда, и им сказали, что ждут, сразу дадут квартиру. И он приехал за мной, багаж, а там уже и вторая дочь родилась. Так в Локса и остались.
Владимир: По одному из кейсов, который я расследовал несколько месяцев назад, я могу вам назвать конкретные цифры. Это кейс, в котором мошенники всего за одну неделю с помощью одного криптокошелька собрали средства с более чем ста человек на сумму 250 000 долларов. И суммы, и число обманутых людей растут лавинообразно. Некоторые мошенники прикрываются именем Илона Маска, так называемый проект Тесла Икс.
Последнее время я видел, что появились объявления от Гугл Файненс Плас, но суть этих объявлений одна. Людям предлагается сделать вклад в криптовалюте, им обещают доход, для которого ничего делать не нужно, то ли это роботы, то ли консультанты, но исход один и тот же – люди теряют деньги.
Ольга: Все переживают какие-то трудности, проблемы, сложности в жизни. Мы думаем, что виновато правительство, правление товарищества, муж, сват, брат. Что же я могу сделать? Вот я хотела сказать и обратиться ко всем, что каждый из нас недооценивает, что может он лично. Мой папа в период перестройки очень сильно пил. И у него нашли опухоль в мозгу. Ему сделали операцию, мама его выходила, и после этого он решил измениться.
Он стал помогать другим людям. Он стал бесплатно чистить зимой дорожки, детям горку заливал, песочницы делал, цветы поливал. Когда он ушел в вечность, моя мама сильно заболела, я не знала, как помочь ей, она была далеко и я не могла приехать, ковид был еще. И соседка сверху, медсестра, сказала, что будет ставить ей уколы бесплатно, потому что она помнит моего папу, сколько добра он сделал для людей. Так она выходила мою маму, я очень благодарна. Добро действует, я хочу пожелать всем, чтобы они замечали своих близких, делали добро. Всех с праздником.
Максим: Основа нашей безопасности – это наши люди, наши сограждане. Наши службы: полиция, скорая помощь, спасательная, работают, мне кажется, безупречно. Очень приятно знать, что они есть, что по улицам можно спокойно гулять, свободно, относительно безопасно. Всех поздравляю с наступающими новогодними праздниками, с наступающим Рождеством. Спасибо.